Bautista Agut en Nadal schenken Spanje zesde Davis Cup

24 november 2019

21u40

Bron: Belga 0 Tennis Spanje heeft zondag in Madrid de eerste editie van de vernieuwde Davis Cup gewonnen. In de finale werd Canada met 2-0 verslagen. Roberto Bautista Agut (ATP-9) won met 7-6 (7/3) en 6-3 van Felix Auger-Aliassime (ATP-21), Rafael Nadal (ATP-1) met 6-3 en 7-6 (9/7) van Denis Shapovalov (ATP-15).

Nadal had een groot aandeel in de eindzege van de Spanjaarden. De nummer een van de wereld won zowel in de kwartfinales (tegen Argentinië) als de halve finales (tegen Groot-Brittannië) zijn single en het beslissende dubbel. Beide keren werd de laatste bal pas na middernacht geslagen.

Het is de zesde keer dat Spanje de Davis Cup wint, na 2000, 2004, 2008, 2009 en 2011. Canada stond voor het eerst in de finale.