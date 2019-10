Barty heeft ticket voor halve finale WTA Finals beet, Andreescu gooit de handdoek AB

Ashleigh Barty heeft ticket voor halve finales WTA Finales beet

De Australische Ashleigh Barty heeft zich donderdag bij de laatste vier geschaard op de WTA Finals in Shenzhen (14 miljoen dollar). De nummer één van de wereld versloeg in haar laatste groepswedstrijd op het Chinese hardcourt de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6) met 6-4 en 6-2.

Barty won eerder in de rode groep van de Zwitserse Belinda Bencic (WTA 7). Daarna ging de laureate van Roland Garros onderuit tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10), die inviel voor de geblesseerde Japanse Naomi Osaka (WTA 3). Bertens speelt later op de dag tegen Bencic voor het tweede ticket voor de halve finales. Kvitova is na eerdere nederlagen tegen Bencic en Osaka uitgeschakeld. In de paarse groep is de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 8) al zeker van een plaats in de halve finales.

Bianca Andreescu gooit handdoek, Sofia Kenin valt in

Bianca Andreescu (WTA 4) geeft forfait voor haar laatste groepswedstrijd op de WTA Finals in het Chinese Shenzhen (14 miljoen dollar). De 19-jarige Canadese, winnares van de US Open, sukkelt met de linkerknie en komt vrijdag niet in actie tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 8). Haar plaats wordt ingenomen door de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 12).

Andreescu had woensdag al moeten opgeven tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2) nadat ze de eerste set met 6-3 had verloren. “Donderdag heb ik een scan laten nemen van mijn knie en jammer genoeg toonden de resultaten aan dat ik mij moet terugtrekken”, laat de Canadese weten.

Invalster Kenin neemt de plaats van Andreescu in en zal het opnemen tegen Svitolina. Die is na twee zeges al geplaatst voor de halve finales. De Roemeense Simona Halep (WTA 5) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 2) maken vrijdag in een onderling duel uit wie de titelverdedigster op de Masters vergezelt naar de laatste vier.

