Azarenka tennist eindelijk opnieuw in Europa na gevecht om hoederecht zoontje: "Avonturen van Leo en mama beginnen"

30 april 2018

14u59

Bron: afp 0 Tennis Oud-nummer één van de wereld Victoria Azarenka heeft haar comeback in het Europese tenniscircuit aangekondigd. Op 5 mei doet ze mee aan het WTA-toernooi in Madrid. De 28-jarige Wit-Russische zat vast in de Verenigde Staten door het juridische gevecht om het hoederecht van haar zoon.

"De avonturen van Leo en zijn mama beginnen. We komen eraan Europa. Eerste tussenstop in Madrid", schrijft Azarenka op Twitter, vergezeld van een selfie met haar zoon.

De tweevoudige winnares van de Australian Open (2012, 2013) beviel in december 2016 van een jongen, maar brak een paar maanden later met de vader van haar kind. Daarop startten de ouders voor het Amerikaanse gerecht een gevecht om het hoederecht van het kind. Een Amerikaanse rechter had het verbod opgelegd dat de jongen Californië zou verlaten tijdens de rechtszaak. Azarenka zette daarom haar tenniscarrière even stop, zodat ze zich volledig kon concentreren op het juridische gevecht met haar ex-vriend. Nu mag haar zoon Leo dus eindelijk het Amerikaans grondgebied verlaten.

Het toernooi in Madrid wordt pas haar derde toernooi sinds juli 2017, na die van Indian Wells (uitgeschakeld in de tweede ronde) en Miami (uitgeschakeld in de halve finale), en haar eerste buiten de VS. Azarenka speelde niet meer in Europa sinds ze werd uitgeschakeld in de achtste finale van Wimbledon in juli 2017.

Mommy and Leo’s adventures begin 😁 Europe here we come 🙌🏻 first stop 🇪🇸 see you in Madrid ✌🏻👩‍👦👶🏼🦁❤️ pic.twitter.com/9WzUDj7Crx victoria azarenka(@ vika7) link