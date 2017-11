Azarenka mist finale Fed Cup door vechtscheiding Redactie

09u01 0 EPA

De Wit-Russische Viktoria Azarenka (WTA 208) zal komend weekend de eer van haar land niet kunnen verdedigen in de finale van de Fed Cup in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. De 28-jarige Azarenka, voormalig nummer één van de wereld, is in de Verenigde Staten verwikkeld in een vechtscheiding met haar ex-man over de voogdij van haar in december geboren zoon. Op Twitter drukt de Wit-Russische haar spijt uit de finale te missen.



"Mijn hart breekt omdat ik niet de kans heb mijn land te helpen in de finale, maar de situatie rond het voogdijschap houdt me nu in Californië", postte Azarenka. "Hoewel ik niet in Minsk zal zijn is mijn hart bij mijn land en mijn team."

Azarenka sloot af met een positieve boodschap. "Ik kijk al uit naar 2018. Ik zal snel opnieuw voor mijn fans kunnen spelen."

De voormalig nummer één van de wereld miste ook al de US Open door de huwelijksproblemen. De tweevoudig grandslamwinnares (Australian Open 2012 en 2013) maakte in juni haar rentree op de baan na de geboorte van haar zoon Leo. Wit-Rusland won nooit eerder de Fed Cup. De Verenigde Staten zegevierden al zeventien keer, maar wachten ook al sinds 2000 op een nieuwe zege.

Selecties:

• Wit-Rusland: Aryna Sabalenka (WTA 78), Aliaksandra Sasnovich (WTA 87), Vera Lapko (WTA 131), Lidziya Marozava (WTA 478)

• Verenigde Staten: Coco Vandeweghe (WTA 10), Sloane Stephens (WTA 13), Shelby Rogers (WTA 59), Alison Riske (WTA 70)