Australische grandslamkampioen Ashley Cooper overleden Redactie

22 mei 2020

11u21

Bron: Belga 0 Tennis De Australische oud-tennisser Ashley Cooper is op 83-jarige leeftijd overleden. Cooper won aan het einde van de jaren vijftig als amateur vier grandslamtitels in het enkelspel en ook vier in het dubbelspel. Hij hielp Australië in 1957 aan winst van de Davis Cup. Twee jaar later werd Cooper prof.

"Ashley was een tennisgigant, als speler en als bestuurder", zegt directeur Craig Tiley van de Australische tennisbond. "Hij zal enorm gemist worden. Zijn bijdrage aan de sport ging veel verder dan alleen zijn prestaties op de tennisbaan.”

Cooper was in 1957 de beste op de Australian Open, het toernooi dat toen nog het Australisch kampioenschap werd genoemd. Een jaar later won hij het toernooi opnieuw en Cooper zegevierde in 1958 ook op Wimbledon en de US Open (toen nog het Amerikaans kampioenschap). Steeds won Cooper in de finale van een landgenoot. Het was de periode waarin de Australiërs het mannentennis domineerden. Cooper werd in 1991 opgenomen in de Hall of Fame van het tennis.