Australische bond steunt ‘enfant terrible’ niet langer na ruzie met Hewitt - Bertens naar finale Sint-Petersburg GVS

02 februari 2019

15u21

Bron: Belga 0 Tennis Tennis Australia zal Bernard Tomic niet langer steunen. Het enfant terrible, verwikkeld in een conflict met Davis Cup-kapitein Lleyton Hewitt, probeert bewust schade toe te brengen aan het Australische team, zo stelt de federatie vandaag.

"Meer dan tien jaar hebben we hem gesteund, maar nu trekken we een grens", stelt Craig Tiley, directeur bij Tennis Australia. "Zijn gedrag komt niet overeen met onze normen en waarden."

Vorige maand verklaarde Hewitt dat Tomic hem al anderhalf jaar bedreigt en chanteert, en dat hij hem daarom niet selecteert voor de Davis Cup. Tomic verkondigde daarop dat Hewitt "een leugenaar" is. Eerder had Tomic gevraagd om de tweevoudige grandslamwinnaar wegens "belangenvermenging" te ontslaan als kapitein van de Australische Davis Cup-ploeg. Hij beweerde dat bepaalde spelers geselecteerd werden en wildcards kregen voor de Australian Open omdat ze vertegenwoordigd worden door het managementbedrijf van Hewitt, die de US Open in 2001 en Wimbledon in 2002 won. Tomic trad al sinds 2016 niet meer aan in de Davis Cup.

Kiki Bertens pakt eerste finaleticket in Sint-Petersburg

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Russsische Sint-Petersburg (hard/823.000 dollar).

In de halve finales haalde het tweede reekshoofd het in twee sets met 7-6 (7/5) en 6-2 van het Wit-Russische vierde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 10), die in de tweede ronde Alison Van Uytvanck (WTA 52) uitschakelde. Bertens was in dat stadium te sterk voor Ysaline Bonaventure (WTA 148).

Bertens treft in de finale de winnares van het duel tussen het Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 30) en de Russin Vera Zvonareva (WTA 97), die een wildcard kreeg. De Nederlandse staat voor de tiende keer in de finale van een WTA-toernooi en mikt op een achtste titel.

Tomljanovic en Yastremska naar finale WTA Hua Hin

De Australische Ajla Tomljanovic (WTA 49) en de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 47) hebben zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Thaise Hua Hin (hard/250.000 dollar).

Zesde reekshoofd Tomljanovic versloeg in de halve finales de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 74) met 6-4 en 6-1. De als achtste geplaatste Yastremska haalde het met 6-4 en 6-3 van de Poolse Magda Linette (WTA 98). De 25-jarige Tomljanovic bereikt voor de vierde keer in haar carrière de finale van een WTA-toernooi, een eindzege heeft ze nog niet op haar palmares. De 18-jarige Yastremska staat in haar tweede WTA-finale, vorig jaar was ze de beste in Hongkong.