Australië wacht België of Spanje op na zinderende dubbelmatch in halve finales ATP Cup, ook Rusland door

09 januari 2020

13u36 1 Tennis Gastland Australië heeft zich als eerste bij de laatste vier geschaard op de eerste editie van de ATP Cup. In Sydney haalden de Australiërs het met 2-1 van Groot-Brittannië, dat eerder de poule met België won. De Australiërs nemen het in de halve finales op tegen België of Spanje.

Nick Kyrgios en Alex de Minaur bezorgden Australië het punt van de kwalificatie na een zinderende dubbelmatch tegen Jamie Murray en Joe Salisbury. Kyrgios en De Minaur haalden het met 3-6, 6-3 en 18/16.

Kyrgios (ATP 29) had het gastland op voorsprong gebracht door eenvoudig met tweemaal 6-2 afstand te nemen van Cameron Norrie (ATP 52). Daniel Evans (ATP 42) klopte vervolgens De Minaur (ATP 18) met 7-6 (7/4), 4-6 en 7-6 (7/2) na een wedstrijd van drie uur en 23 minuten.

De Belgen spelen morgen hun kwartfinale tegen het Spanje van Rafael Nadal (ATP 1). Vandaag staan Rusland en Argentinië nog tegenover elkaar, vrijdag neemt het Servië van Novak Djokovic (ATP 2) het op tegen Canada.

Ook Russen naar laatste vier

Ook de Russische tennismannen hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de ATP Cup. Rusland, dat na de twee enkelspelen al op een onoverbrugbare 2-0 voorsprong stond, haalde het in de kwartfinales in Sydney van Argentinië. In de halve finales wacht Servië of Canada.

Karen Khachanov (ATP 17) bracht Rusland voor, na een zege in twee sets tegen Guido Pella (ATP 25): 6-2 en 7-6 (7/4). Daniil Medvedev (ATP 5) stelde nadien de Russische eindzege veilig, met een driesetter tegen Diego Schwartzman (ATP 13): 6-4, 4-6 en 6-3. Het aansluitende dubbelspel is voor de eer.

