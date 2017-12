Australië te sterk voor Canada op Hopman Cup - Bonaventure naar derde kwalificatieronde in Auckland Redactie

Bron: Belga 0 AFP Thanasi Kokkinakis. Tennis Australië, vertegenwoordigd door Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en Daria Gavrilova (WTA 25), is met een 2-1-zege tegen Canada begonnen aan de Hopman Cup tennis, het officieuze WK voor gemengde landenteams in het Australische Perth.

Gavrilova, die in 2016 in Perth de eindzege pakte aan de zijde van Nick Kyrgios, bezorgde het gastland een 1-0 voorsprong door Eugenie Bouchard (WTA 83) met 6-1 en 6-4 te kloppen. Vervolgens won de recent door blessures geplaagde Thanasi Kokkinakis met 6-4, 3-6 en 6-3 van Vasek Pospisil (ATP 108). In het overbodige gemengd dubbel trokken Bouchard en Pospisil met 4-3 (5/1) en 4-3 (6/4) aan het langste eind.

Net als Australië en Canada bevindt ook België zich in groep A. David Goffin (ATP 7) en Elise Mertens (WTA 36) ontmoeten maandag (10u30 Belgische tijd) de Duitsers Alexander Zverev (ATP 4) en Angelique Kerber (WTA 21). Woensdag (10u30) kijken de Belgen het gastland in de ogen. De laatste groepswedstrijd tegen de Canadezen staat vrijdag om 3u geprogrammeerd.

In groep B versloegen de Verenigde Staten gisteren Rusland met 2-1. Zwitserland was met 3-0 te sterk voor Japan.

Ysaline Bonaventure naar derde kwalificatieronde in Auckland

Ysaline Bonaventure (WTA 183) heeft zich geplaatst voor de derde en tevens laatste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar). Op oudjaarsdag haalde ze het in twee korte sets van de Britse Katie Boulter (WTA 200): twee keer 6-1 na amper 44 minuten.

In de eerste ronde was Bonaventure eerder al te sterk voor de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 106), tweede reekshoofd in de kwalificaties. Voor een plaats op de hoofdtabel neemt ze het maandag op tegen thuisspeelster Arina Rodionova (WTA 120), zesde reekshoofd in deze kwalificaties. In het enige voorgaande duel tussen beide speelsters trok Rodionova in 2014 in Japan aan het langste eind.

Maryna Zanevska (WTA 171) sneuvelde eerder al in de eerste kwalificatieronde in Nieuw-Zeeland. Ze ging met 6-4 en 6-3 onderuit tegen de Zwitserse Conny Perrin (WTA 197).

Kirsten Flipkens (WTA 75) en Alison Van Uytvanck (WTA 76) staan rechtstreeks op de hoofdtabel. Flipkens treft in de openingsronde het Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 54). In hun vier onderlinge confrontaties verloor Flipkens nog nooit. Van Uytvanck opent haar seizoen met een wedstrijd tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 101), die met 2-0 leidt in de onderlinge duels. Als beide Belgische speelsters de eerste ronde overleven, spelen ze tegen elkaar in de tweede ronde.

