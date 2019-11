Australië en Frankrijk staan 1-1 gelijk na openingsdag Fed Cup finale AB

09 november 2019

09u30

Bron: Belga 0 Tennis Na afloop van de openingsdag staat het zaterdag in Perth 1-1 gelijk in de finale van de Fed Cup tussen Australië en Frankrijk.

Kristina Mladenovic (WTA 40) zette Frankrijk op een 0-1 voorsprong na winst in twee sets tegen Ajla Tomljanovic (WTA 51): twee keer 6-1 na 1 uur en 11 minuten. Ashleigh Barty, de nummer een van de wereld, stelde even later orde op zaken door de Française Caroline Garcia in minder dan een uur met twee keer 6-0 van de baan te vegen. Zondag staan de twee overige enkelwedstrijden en het dubbelspel op het programma.

Australië mikt op een achtste Fed Cup-titel, de eerste sinds 1974. Frankrijk won de landencompetitie in 1997 en 2003. Deze editie is de laatste volgens het huidige format. Vanaf volgend jaar wordt overgeschakeld naar een finaleweek, zoals dit jaar al het geval is voor de Davis Cup.