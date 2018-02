Australië en Duitsland staan 1-1 gelijk in Davis Cup, Zwitserland 2-0 in het krijt in Kazachstan LPB

02 februari 2018

14u45

Belga

Australië en Duitsland staan na de enkelduels op dag 1 in de eerste ronde van de Davis Cup 1-1 gelijk. Alexander Zverev (ATP 5) zette Duitsland in Brisbane op voorsprong. Hij klopte Alex De Minaur (ATP 139) op het hardcourt van de Pat Rafter Arena na een slijtageslag in vijf sets. Het werd 7-5, 4-6, 4-6, 6-3, 7-6 (7/4) na bijna vier uur tennis. Daarna was Nick Kyrgios (ATP 14) met 6-4, 6-4, 6-4 te sterk voor Jan-Lennard Struff (ATP 58). De winnaar van de ontmoeting neemt het in de kwartfinales op tegen Spanje of Groot-Brittannië. Die landen treffen elkaar in Marbella op gravel.

Ook Japan en Italië staan na de eerste dag in hun Davis Cup-ontmoeting 1-1 gelijk. Fabio Fognini (ATP 22) zette Italië op voorsprong door op het hardcourt van de Morioka Takaya Arena in vijf sets te winnen van Daniel Taro (ATP 100). Het werd 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-2 na 3u56'. Aansluitend maakte Yuichi Sugita (ATP 41) gelijk. Hij vloerde Andreas Seppi (ATP 78), ook in vijf sets. Na 3u28' stond de 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 7-6 (7/1) eindstand op het scorebord. De winnaar neemt het in de kwartfinales in april op tegen topreekshoofd en uittredend winnaar Frankrijk of Nederland. Die twee landen ontmoeten elkaar in Albertville.

Zwitserland 2-0 in het krijt

Kazachstan staat na de eerste twee enkelspelen tegen Zwitserland, dat zonder Federer en Wawrinka aantreedt, op een 2-0-voorsprong. Dmitry Popko (ATP 231) opende de ontmoeting met een 6-2, 7-6 (9/7), 3-6, 7-5 zege tegen Henri Laaksonen (ATP 123). Aansluitend klopte Mikhail Kukushkin (ATP 73) in vier sets Adrian Bodmer (ATP 485): 3-6, 6-3, 6-2, 6-3. Het duel wordt op hardcourt in het nationaal tenniscentrum van Astana gespeeld. De winnaar stoot door naar een kwartfinale tegen Kroatië of Canada.