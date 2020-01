Zverev wipt Rublev - Pavlyuchenkova schakelt ex-winnares Kerber uit Tennisredactie

27 januari 2020

Alexander Zverev wipt Andrey Rublev, de boeman van Goffin

De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) heeft zich bij de laatste acht geschaard op de Australian Open. Hij versloeg in de vierde ronde de Rus Andrey Rublev (ATP 16), die eerder David Goffin (ATP 11) naar huis stuurde.

Zverev haalde het maandag in de Melbourne Arena met drie keer 6-4. Voor Rublev kwam er zo een einde aan een knappe zegereeks. Hij won in het prille seizoensbegin al de toernooien van Doha en Adelaide en was in 2020 nog ongeslagen.

De 22-jarige Zverev neemt voor de vijfde keer deel aan de ‘happy slam’. Zijn beste resultaat tot dusver was een vierde ronde in 2019 en 2018. In de kwartfinales staat hij tegenover de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 15). De toernooiwinnaar van 2014 ging in vijf sets voorbij de Rus Daniil Medvedev (ATP 4).

Eind 2018 behaalde Zverev op de Masters zijn mooiste zege tot dusver. In grandslamtoernooien raakte de Duitser nog nooit in een halve finale. Op Roland Garros was hij de voorbije twee jaar kwartfinalist.

Anastasia Pavlyuchenkova schakelt ex-winnares Angelique Kerber uit

De Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 30) heeft maandag de kwartfinales van de Australian Open bereikt. Ze versloeg in de vierde ronde de Duitse Angelique Kerber (WTA 18) met 6-7 (5/7), 7-6 (7/4) en 6-2.

Voor de 28-jarige Pavlyuchenkova is het de derde keer dat ze tot de laatste acht in Melbourne doorstoot. Ze deed het ook vorig jaar en in 2017. Om voor het eerst de halve finales van een grandslam te halen, moet de Russin voorbij de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 32). Zij klopte de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10) met 6-3 en 6-3.

Angelique Kerber is net als Muguruza een voormalig nummer 1 van de wereld. De Duitse won begin 2016 in Melbourne haar eerste grandslamtitel. Daarna volgden nog zeges op de US Open (2016) en Wimbledon (2018). Vorig jaar sneuvelde ze ‘down under’ eveneens in de achtste finales (tegen Danielle Collins).