Zverev stoot probleemloos door - Halep voorbij Venus Williams naar achtste finales tegen Serena - Djokovic verliest voor het eerst een set LPB/XC

19 januari 2019

11u30

Bron: Belga 0

Alexander Zverev mag naar achtste finales in Melbourne

Op het Australian Open heeft de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) zich geplaatst voor de achtste finales.

In de derde ronde ondervond de nummer vier van de wereld weinig problemen met de Australiër Alex Bolt (ATP 159): 6-3, 6-3 en 6-2 werd het na 1 uur en 52 minuten in de Rod Laver Arena.

Voor Zverev is het de eerste keer dat hij in Melbourne bij de laatste zestien zit. Daar wacht met de Canadees Milos Raonic de nummer zeventien van de wereld. Zverevs beste resultaat tot nu toe op een Grand Slam is een kwartfinale, vorig jaar op Roland Garros. In november mocht hij wel mooi de Masters op zijn erelijst schrijven.

Simona Halep voorbij Venus Williams naar achtste finales tegen Serena

Simona Halep heeft zich vlot geplaatst voor de achtste finales op het Australian Open. De Roemeense nummer een van de wereld haalde het in de derde ronde in de Margaret Court Arena opvallend vlot in twee sets van de Amerikaanse Venus Williams (WTA 36): 6-2 en 6-3 na 1 uur en 17 minuten. Enkel in set twee pruttelde de Amerikaanse even tegen, maar toen was het kalf eigenlijk al half verdronken.

Een opvallend vlotte zege dus voor Halep, die in de vorige ronde met de uitschakeling flirtte tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 37). Vorig jaar was Halep in Melbourne nog verliezend finaliste, de Deense Caroline Wozniacki bleek toen in de finale te sterk. In september zette ze een punt achter haar seizoen om zich te laten behandelen voor een rugblessure. Pas begin dit seizoen kwam ze met wisselend succes terug in actie, op het Australian Open wist ze haar eerste duel te winnen.

In de achtste finales volgt nu een clash met Serena Williams (WTA 16), die zich eveneens probleemloos bij de laatste zestien schaarde. De 37-jarige Amerikaanse ondervond in de derde ronde weinig hinder van de jonge Oekraïense Dayana Yastremska: amper achttien jaar oud maar al de nummer 57 op de wereldranking bij de vrouwen: 6-2 en 6-1 na een uur en zeven minuten.

Serena Williams won het Australian Open al zeven keer (in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017). Vorig jaar ontbrak ze Down Under vanwege haar zwangerschap. Williams mikt op een 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van de recordhoudster Margaret Court.

Serena probleemloos langs 18-jarige Oekraïense

Serena Williams (WTA 16) heeft zich probleemloos geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open. De 37-jarige Amerikaanse ondervond in de derde ronde weinig hinder van de Oekraïense Dayana Yastremska, amper 18 jaar oud maar al nummer 57 op de wereldranglijst. Het werd 6-2, 6-1 na 1u07'. Nu wordt het uitkijken naar haar achtste finale, die sowieso voor een clash zorgt. Serena neemt het immers op tegen de Roemeense Simona Halep, het nummer één van de wereld. Serena won de Australian Open al zeven keer (in 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017). Vorig jaar ontbrak ze vanwege haar zwangerschap. De Amerikaanse mikt op een 24ste grandslamtitel in het enkelspel. Daarmee zou ze op gelijke hoogte komen van recordhoudster Margaret Court.

Djokovic geeft voor het eerst een set prijs

Ook Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de achtste finales. De Servische nummer één van de wereld had voor de eerste keer in dit toernooi vier sets nodig. De 19-jarige Canadees Denis Shapovalov (ATP 27) won set drie, maar ging finaal toch door de knieën: 6-3, 6-4, 4-6, 6-0. Dankzij deze zege blijft ‘Djoko’ al zeker aan de leiding op de ATP-ranking. In de achtste finales wacht nu de Rus Daniil Medvedev (ATP 19), die eerder vandaag onze landgenoot David Goffin (ATP 22) in drie sets uit het toernooi kegelde. De 31-jarige Djokovic won de Australian Open al zes keer (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016). Vorig jaar verloor hij in de achtste finales van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.