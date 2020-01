Zverev klopt Wawrinka in kwartfinales op Australian Open: "Geweldig gevoel" Redactie

29 januari 2020

09u40

Bron: Belga 0 Australian Open De Duitser Alexander Zverev (ATP 7) heeft in de kwartfinales van de Australian Open Stan Wawrinka (ATP 15) geklopt. Zverev versloeg de 34-jarige Zwitser, die het toernooi in 2014 won, in vier sets: 1-6, 6-3, 6-4 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 22 minuten.

De 22-jarige Zverev pakte in zijn loopbaan al elf titels, maar plaatste zich nooit eerder voor de laatste vier op een grandslamtoernooi. "Dit is dan ook een geweldig gevoel", reageerde hij. "Ik bereikte al vaak de halve finales, maar nooit op een grandslamtoernooi. Niemand kan zich inbeelden wat dat betekent voor mij. Ik hoop dat dit de eerste halvefinaleplek uit een lange reeks zal zijn. Ik heb heel hard gewerkt om hier te geraken. Op de ATP Cup liep het niet lekker, maar hier sta ik er en dat is het belangrijkste."

Om door te stoten naar de finale, moet Zverev voorbij de winnaar van het duel tussen de Spaanse nummer 1 van de wereld Rafael Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5).