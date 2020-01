Zelfs ‘Genie’ Bouchard is onder de indruk: umpire die match van Federer leidde, gaat over de tongen Redactie

28 januari 2020

11u28 0 Australian Open Roger Federer had het Roger Federer had het knap lastig in zijn kwartfinale op de Australian Open tegen Tennys Sandgren. Dat zag Marijana Veljovic, umpire met dienst, vanaf de eerste rij. De Servische leidde de partij secuur en kreeg achteraf lof op de sociaalnetwerksites.

Genie Bouchard, in 2014 nog halvefinaliste op Wimbledon, verloor op de Australian Open kansloos in de eerste ronde. De Amerikaanse Alexa Glatch (WTA 299) versloeg de Bouchard makkelijk in twee sets (1-6, 2-6). De Canadese, 25 intussen, heeft door haar vroege exit wat extra tijd te doden en dat doet ze onder meer door tennis te kijken. Deze ochtend volgde ze de gekke partij tussen Roger Federer en Tennys Sandgren. En Bouchard had niet enkel oog voor het spel. “De umpire die de match leidt is super knap”, schreef ze op Twitter.

the umpire in this roger/tennys match is super pretty 😍 Genie Bouchard(@ geniebouchard) link

De umpire waar Bouchard het over heeft, is Marijana Veljovic. En de Canadese was lang niet de enige die onder de indruk was van de Servische. Op de sociaalnetwerksites regent het complimenten voor de stoelscheidsrechter. Voor haar looks, maar zeker ook voor haar werk als wedstrijdleidster. In de derde set kwam het tot een discussie met Federer. ‘t Draaide op dat moment al even niet voor de Zwitser, die zich liet behandelen aan zijn lies. Veljovic bluste het brandje uiteindelijk kordaat.

Veljovic heeft een hoger diploma economie op zak, maar ze verdient dus haar brood als umpire. De Servische is een vaste waarde geworden op de grote toernooien, in 2015 ontving Veljovic haar gold badge als umpire. De grote matchen volgden elkaar snel op en op de Australian Open van vorig jaar leidde ze de vrouwenfinale in goede banen. Vorig jaar was de Servische de umpire van de damesfinale op Wimbledon en ze werd ook aangesteld voor de Fed Cup-eindstrijd.

“Ik had nooit verwacht dat ik hier mijn beroep van zou kunnen maken”, zei Veljovic in een van haar zeldzame interviews. Ze schuwt de aandacht en schermt haar privéleven zoveel mogelijk af. “Tennis is altijd mijn passie geweest. Mijn kinderdroom was om ooit naar Wimbledon te gaan, misschien wel als toeschouwer. Dat ik dan als umpire geselecteerd werd voor dat toernooi, was ongelooflijk. Toen ik in Londen door de poort stapte, besefte ik dat mijn droom werkelijkheid was geworden.”

Rising search terms related to "Roger Federer" on Google trends 😂😂😂😂😂.



Marijana Veljovic is the real star of today. #AusOpen pic.twitter.com/QNHp3JANVj Brendan Bradford(@ 1bbradfo) link

“Als je goed bent in wat je doet, dan maakt het niet uit of je een man of een vrouw bent. Je krijgt de belangrijkste matchen, zoals de Davis Cup en grandslamfinales. Dat vind ik geweldig. Het omgekeerde zou ook gewoon niet eerlijk zijn. Iederéén verdient dezelfde kansen.”

In 2018 waren er 3,5 keer minder vrouwelijke tennisofficials dan mannelijke collega’s. “Om dat verschil te helpen wegwerken, hebben we een workshop georganiseerd in Praag”, aldus Veljovic ook. “We hebben nagedacht over manieren om meer vrouwen aan te zetten om official te worden. De tennissport is al redelijk gelijk op gendervlak en dat kan al een stimulans zijn voor, bijvoorbeeld, tennisfans. ‘t Is gewoon een leuk bestaan. Ik ben bezig met mijn passie, reis de wereld rond én kan de matchen ook nog eens vanaf de eerste rij volgen. Zonder het tennis zou dat niet mogelijk zijn. Life is good.”