Ze laat zich liever Sonya noemen en was op haar vijfde al een "scary creature": wie is Australian Open-finaliste Sofia Kenin?

30 januari 2020

14u06 0 Australian Open New kid on the block. Sofia Kenin kijkt in de vrouwenfinale van de Australian Open Garbiñe Muguruza in de ogen. De Spaanse kennen we uiteraard van haar zeges in Wimbledon en Roland Garros, de Amerikaanse een pak minder. Wie is de vrouw achter het nummer 15 op de WTA-ranglijst?

Heel Australië had er op gehoopt. Het is van Wendy Turnbull geleden dat er nog eens een thuisspeelster in de eindstrijd van de Australian Open stond bij de dames. ‘s Werelds nummer één Ashleigh Barty kon daar na veertig jaar droogte verandering in brengen, maar toen kwam dus Sofia Kenin. De Amerikaanse van Russische origine won simpel in twee sets: 7-6 en 7-5.

Simpel gaat het al de hele Australian Open voor Kenin. Ze verloor nog geen set in Melbourne en stoomde zo praktisch ongehinderd door naar de finale. Onderweg legde ze Trevisan, Li, Zhang, Gauff en Jabeur over de knie, telkens in twee bedrijven. “Ik droom hier al sinds mijn vijfde van”, vertelde ze na het bereiken van de finale. Het was de dag waarop ze voor het eerst een racket in haar handen hield.

Moskou

Opvallend: de Amerikaanse werd op 14 november 1998 in Moskou geboren. Haar beide ouders zijn uit Rusland afkomstig, maar ontvluchtten het land eind jaren tachtig. Kenins vader was een amateurtennisser en ging in Brooklyn en Queens aan de slag als autochauffeur. “We kwamen in 1987 in New York aan met 286 dollar. Na tussenstops in Oostenrijk en Italië”, getuigde hij in een interview aan de New York Times.

Voor de geboorte van hun dochter keerde het koppel even terug naar Moskou in 1998. Bedoeling was om Sofia in de nabijheid van haar familie te kunnen opvoeden, maar na enkele maanden ging het opnieuw richting de Verenigde Staten. De Kenins trokken naar Florida, vijf jaar later zou Sofia beginnen tennissen. Eerst onder de vleugels van haar vader, later tot haar twaalfde onder Rick Macci.

“Sofia was toen al ‘the scariest little creature I’d ever seen’. Het was uniek. Ze was zo klein, haar racket was groter dan haar”, vertelt Macci, die in het verleden ook de Williams-zussen onder zich had. “Haar hand-oog coördinatie en haar vermogen om een bal meteen na de bots te pakken was buitengewoon. Veel kinderen kunnen dat, maar bij haar was het aangeboren. Ik heb maar een speelster gezien met dat talent: Martina Hingis.”

Oefenpartijtjes tegen Clijsters

Het talent was er en de Kenins deden er alles aan om hun dochter te laten ontplooien. Zo speelde Kenin in haar jeugd oefenpartijtjes tegen grootheden als Kim Clijsters, Anna Kournikova, John McEnroe, Venus Williams en Jim Courier. Het zorgde er mee voor dat Kenin het bij de junioren tot nummer twee op de wereldranglijst schopte.

Kenin viel vooral op met haar cool. “Ze zou zelfs niet bang zijn om tegen Rafael Nadal te spelen”, aldus voormalig coach Macci. “Ze is altijd zo geweest. Toen ze klein was, speelde ze altijd tegen jongens en kreeg ze op haar doos. Ze deed dan altijd alsof ze niet écht verloren had. De volgende dag vroeg ze dan opnieuw om tegen de jongens te spelen. Ze steekt zich nooit weg.”

Bij de profs kwam Kenin een eerste keer piepen met een wildcard voor de US Open op haar 17de. Echt indruk maken deed ze in de derde ronde van Roland Garros in 2018. Kenin stuurde toen Serena Williams naar huis in twee sets in Parijs. Verder dan dat zou ze voor haar 20ste niet raken op een grandslam. Maar toch, het visitekaartje was afgeleverd.

Sonya

De echte opmars begon één jaar geleden. Kenin steeg in 2019 van plaats 52 naar plaats 12 op de WTA-ranking en werd de “most improved player” op de tour. Ze won de WTA-toernooien van Hobart, Mallorca en Guangzhou. Aan het eind van het jaar moest ze enkele plaatsjes inleveren. Daardoor begon ze in 2020 als het nummer 15 van de wereld aan de Australian Open.

Nu vallen de puzzelstukjes met een finaleplaats in Melbourne écht in elkaar. Met de eerste finaleplaats uit haar carrière stijgt Kenin sowieso al naar plaats 9 op de WTA-ranking. Zeg trouwens niet zomaar Sofia. Kenin zelf laat zich immers liever Sonya noemen. Ook in haar entourage gebruiken ze vaker Sonya dan Sofia om haar aan te spreken. Ook het adres van haar website refereert naar haar bijnaam. Neem gerust een kijkje op sonyakenin.com. De website staat al ruim vijftien jaar online.

Het verhaal van Kenin doet overigens wat aan dat van Maria Sharapova denken. Ook zij maakte op vrij jonge leeftijd de reis van Rusland naar de Verenigde Staten om haar tennisdroom na te jagen. In tegenstelling tot Sharapova nam Kenin nooit de Russische nationaliteit aan. Dat was nooit een optie, zegt ze zelf. “Ik ben een Amerikaanse en ik ben trots om mijn land te vertegenwoordigen.”