Ysaline Bonaventure plaatst zich voor eerste grandslamtoernooi IB

11 januari 2019

02u09

Bron: Belga 0 Australian Open Ysaline Bonaventure (WTA 158) heeft zich vrijdag geplaatst voor de hoofdtabel van de Australian Open in Melbourne. De 24-jarige Luikse staat voor het eerst in de eindfase van een grandslamtoernooi.

Bonaventure versloeg in de derde en laatste voorronde de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 168) in twee sets: 6-4, 6-3. De partij nam 1 uur en 9 minuten in beslag. De Belgische won het tot dusver enige onderlinge duel.

Elise Mertens (WTA 12), Kirsten Flipkens (WTA 49) en Alison Van Uytvanck (WTA 51) mogen zich rechtstreeks opmaken voor de hoofdtabel. Yanina Wickmayer (WTA 126), Kimberley Zimmermann (WTA 244) en Maryna Zanevska (WTA 219) overleefden de kwalificaties niet.