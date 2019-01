Ysaline Bonaventure na onnodige nederlaag op Australian Open: “Ik heb van mezelf verloren” Filip Dewulf

14 januari 2019

05u05 0 Australian Open Het was een zeer emotionele Ysaline Bonaventure (WTA 159) die een half uurtje na haar onnodige nederlaag (6-2, 4-6, 4-6) tegen Sachia Vickery (WTA 123) in de eerste ronde van de Australian Open de pers woord stond. “Ik heb reeds alle mentale coaches van België en Nederland afgelopen maar ik moet het nog altijd zelf doen op de baan.”, zuchtte Bonaventure.

Sachia Vickery speelde het spelletje goed. De donkere Amerikaanse nam geweldig veel tijd tussen de punten, had last van zowat elke blessure mogelijk, leek een keer of vijf te gaan opgeven en schreeuwde ondertussen op God en Klein Pierke. Uiteindelijk won ze wel een match die ze eigenlijk had moeten verliezen.

Bonaventure had in de derde set twee kansen voor een 4-2-voorsprong en was eigenlijk de betere tennisspeelster. “Ik heb een geweldige kans gemist”, zei Bonaventure met een snik in haar stem. “Ik speelde een erg goede set maar dan begon zij meer tijd te nemen, begon ze te zeggen dat ze gekwetst was en de kinesist nodig had. Zo heeft ze mij uit mijn match gehaald. Nochtans was ik niet verrast, want twee à drie jaar geleden, in onze vorige ontmoeting, heeft ze me net hetzelfde gelapt. In de derde set heeft de stress dan de bovenhand genomen: enkel mijn arm sloeg nog tegen de bal, ik begon te overhaasten en leek wel verlamd.”

Het was haar eerste grandslamtornooi en dus een leerrijke ervaring? “Het is vooral een fout die ik niet opnieuw mag maken”, aldus de 24-jarige Bonaventure. “Ik zag mezelf al in de tweede ronde omdat ik me ook de betere speelster vond.” De Luikse heeft een verleden van mentale en fysieke dipjes maar leek sinds vorige winter toch op lichamelijk gebied stappen te hebben gezet. In het hoofd is er echter nog ruimte voor verbetering. “Ik heb al gewerkt met alle mentale coaches van België en Nederland (Bonaventure trainde heel haar leven in Nederland, red.) en die kunnen wel zeggen dat ik goed moet ademen en zo, maar als op de baan mijn hoofd mijn arm commandeert dan loopt het toch nog mis. Ik was duidelijk te gefrustreerd vandaag waardoor ik veel te snel voor het punt ging. Ik heb dus al wel geprobeerd daar aan te werken maar uiteindelijk moet ik met de stress omgaan op de baan. Het is niet de eerste keer dat dit mij overkomt, maar nog nooit zo flagrant. Ik heb vandaag van mezelf verloren.”