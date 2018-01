Wozniacki trekt in bloedvorm naar halve finale tegen Elise Mertens: "Ik kijk uit naar de partij" DMM

23 januari 2018

15u38 28 Australian Open Elise Mertens mag zich voor haar halve finale opmaken tegen 's werelds nummer twee Caroline Wozniacki. De Deense haalde het in haar kwartfinale van de Spaanse Suarez Navarro in drie sets: 6-0, 6-7, 6-2.

Geen verrassing in de tweede kwartfinale bij de vrouwen. Daar mochten Wozniacki en Suarez Navarro (WTA-39) in een Deens-Spaans onderonsje uitmaken wie straks tegen Elise Mertens uitkomt in de halve finales van de Australian Open.

Suarez Navarro kon nog nooit winnen van Wozniacki en die statistiek kwam al snel tot uiting in de eerste set. Het nummer twee van de wereld gunde haar opponente geen kruimels: 6-0. In het tweede bedrijf drong Suarez Navarro dan weer wel aan. De Spaanse kon zowaar een break verzilveren, al had Wozniacki dat foutje snel weer rechtgezet. In de beslissende tie-break zorgde Suarez Navarro plots wel weer voor de verrassing.

Een derde set moest soelaas brengen, al bleek die uiteindelijk een maat voor niets. Wozniacki vond haar elan van set één terug en domineerde haar tegenstandster. Een eerste matchbal belandde nog in het net, maar bij de tweede poging was het wel raak.

Wozniacki: "Mertens heeft veel talent"

Mertens speelde tot dusver één keer eerder tegen Wozniacki. Eind juli moest ze in de halve finales in Bastad met 7-5, 4-6 en 6-2 de duimen leggen voor de 27-jarige Deense. "Van dat dat duel heb ik onthouden dat Mertens een uitstekende speelster is", verklaarde Wozniacki. "Ze heeft veel talent, kent een ongelooflijk jaarbegin en speelde hier al een uitstekend toernooi. Ik besef dat ik goed zal moeten serveren en retourneren en agressief zal moeten spelen om haar veel te doen bewegen. Ik kijk uit naar deze partij."