Wim Fissette, Belgische coach van Kerber, droomt van finale tegen Elise Mertens

24 januari 2018

Angelique Kerber plaatste zich tegen de Amerikaanse Madison Keys voor de halve finale van de Australian Open. De Duitse neemt het daarin op tegen de Roemeense Simona Halep. Als Kerber de finale bereikt, treft ze mogelijk Elise Mertens, die in haar halve finale de Deense Caroline Wozniacki in de ogen kijkt.

"Wat Elise realiseert is fantastisch", zegt Wim Fissette, de Belgische trainer van Angelique Kerber. "Ik geef Elise een goede kans om Wozniacki te kloppen. Ze toont de juiste Limburgse mentaliteit: hard werken, de voeten op de grond houden en zelfvertrouwen hebben. Maar opgelet, ook Wozniacki heeft de goede vorm beet. Toch denk ik dat ze te kloppen is. Een finale tegen Elise zou geweldig zijn, een droom. Over de wedstrijd van Kerber tegen Keys ben ik tevreden. Nu wacht Halep, die ik erg goed ken omdat ik in 2014 een jaar met haar samengewerkt heb. Het zal een geweldig duel worden, dat op een schaakspel zal lijken."