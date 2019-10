Wildcard Australian Open ligt klaar voor Kim Clijsters FDW

09 oktober 2019

06u56 0 Australian Open Kim Clijsters (36) kan op beide oren slapen: als ze op tijd speelklaar geraakt, dan ligt er een wildcard klaar voor haar op de Australian Open (20 januari).

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar is niet vergeten dat de Limburgse mama er in 2011 haar vierde grandslamtitel won en tegelijk door het Australische publiek aan de boezem werd gedrukt. “Dit is één van haar favoriete plekken”, wist toernooidirecteur Craig Tiley. “En wij noemen haar ook niet voor niets ‘Aussie Kim’, hè.”

Kim zou graag haar comeback beginnen in Australië.

Clijsters werkt naarstig verder aan haar comeback maar om nu al te zeggen of ze daadwerkelijk gaat aantreden in Melbourne, is het nog iets te vroeg dag. “Ze is aan het trainen en ze zou graag haar comeback beginnen in Australië”, meende Tiley desalniettemin. “We zijn in gesprek met haar en haar team. Ze is een voormalige winnares, ze zou geweldig zijn voor het toernooi en we willen haar dan ook helpen waar we kunnen.”

Drie weken geleden verraste Clijsters de tenniswereld met de aankondiging dat ze zeven jaar na haar tweede afscheid een derde deel aan haar carrière wil breien. Dat mag de Breese volgens de website van de Internationale Tennisfederatie trouwens al doen vanaf 30 december 2019, wat wil zeggen dat ze zich zes maanden daarvoor opnieuw beschikbaar heeft gesteld voor dopingcontroles. Het toernooi van Brisbane (7 januari), waar Clijsters in 2010 de titel won na een zinderende finale tegen Justine Henin, zou zo misschien wel een eerste ijkpuntje kunnen worden.