Wickmayer en Zimmermann uitgeschakeld in eerste kwalificatieronde Australian Open LVA/LPB

08 januari 2019

06u20

Bron: Belga 0

Yanina Wickmayer (WTA 126) is uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties van de Australian Open in Melbourne. Wickmayer, het zeventiende reekshoofd, verloor van de Sloveense Kaja Kuvan (WTA 180) in drie sets: 4-6, 6-4, 7-5. Ook vorig jaar raakte Wickmayer niet verder dan de kwalificaties. Van 2009 tot 2017 speelde ze ieder jaar de Australian Open. In 2010 en 2015 bereikte ze de vierde ronde.

Ook Kimberley Zimmermann (WTA 244) ging eruit in de eerste ronde van de kwalificaties in Melbourne. Zimmerman verloor van de Kroatische Tereza Mrdeza (WTA 218) in twee sets: 6-0, 6-4. De 23-jarige Belgische is er nog niet in geslaagd om de hoofdtabel te bereiken van een grandslamtoernooi.