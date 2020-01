Wéér door het oog van de naald: Federer overleeft 7 (!) matchballen en speelt halve finale tegen Djokovic TLB

28 januari 2020

12u47 22 Australian Open Roger Federer (ATP 3) kan de Australian Open nog altijd voor de zevende keer winnen, al zag dat er lange tijd niet naar uit. De 38-jarige Zwitser moest in zijn kwartfinale tot het uiterste gaan en in de vierde set zelfs zeven matchballen wegwerken tegen de Amerikaan Tennys Sandgren, de nummer 100 van de wereldranglijst. In de vijfde set klaarde Federer dan zelf de klus. “Ik had eigenlijk al aan het skiën moeten zijn in Zwitserland.” In de halve finale speelt hij tegen Novak Djokovic die zich in drie sets ontdeed van Milos Raonic.

Federer won de eerste set nog vlot met 3-6, maar de tweede set ging met 6-2 naar Sandgren. Ook in de derde set had de Amerikaan de bovenhand en bij een 3-0-stand vroeg Federer een medical time-out aan. Niet van zijn gewoonte. Federer leek last te hebben van de rug. De Zwitser bleef knokken, maar hij speelde slordig. En Sandgrens opslag draaide.

De Amerikaan, geboren in Tennessee, haalde ook de derde set met 6-2 binnen en de situatie zag er zo nog wat benarder uit voor Federer. In de vierde set ging het aanvankelijk gelijk op. Maar in het slot drukte Sandgren door. Hij forceerde liefst zeven matchballen, maar Federer werkte die allemaal weg en bij zijn tweede setbal was het raak. In de vijfde set klaarde de Zwitserse legende de klus dan. Na 3,5 uur tennis waren de setstanden 3-6, 6-2, 6-2, 6-7 en 2-6.

En Sandgren, die kan zich wel voor de kop slaan. Wát een gemiste kans. De Amerikaan had de laagst gerangschikte speler in 29 jaar kunnen worden in de halve finale ‘Down Under’.

CAN YOU BELIEVE THAT?!@rogerfederer saves SEVEN match points before defeating Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6 6-3 to reach the #AusOpen last four!@AustralianOpenpic.twitter.com/7I7XhqRCuv Tennis TV(@ TennisTV) link

50ste Federer-Djokovic

Een nieuwe Houdini-truc dus van de Zwitser. Eerder was Federer immers al ontsnapt tegen thuisspeler John Millman. Die had in de supertiebreak nog amper twee punten nodig om de ‘FedExpress' uit het toernooi te knikkeren, maar dat lukte niet. En ondertussen zit Federer dus, dankzij het nodige stunt- en vliegwerk, als eerste in de halve finale. Daarin neemt hij het donderdag op tegen Novak Djokovic. Die won in drie sets (6-4, 6-3 en 7-6 (7/1) van de Canadees Milos Raonic (ATP 35). Djokovic verloor op deze Australian Open nog maar één set, in de eerste ronde tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 37).

Het wordt de vijftigste onderlinge wedstrijd tussen Federer en Djokovic. De 38-jarige Zwitser won 23 keer, Djokovic 26 keer. In de andere twee kwartfinales, die woensdag op het programma staan, treft de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 15) de Duitser Alexander Zverev (ATP 7) en ontmoet de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5).

Eerlijke Federer: “Ik had eigenlijk al aan het skiën moeten zijn in Zwitserland”

“Soms heb je wat geluk nodig en ik denk dat ik vandaag ongelofelijk veel geluk heb gehad”, reageerde Federer na zijn partij. “Als je zeven matchballen tegen krijgt, dan heb je de controle niet, ook al kan het soms zo lijken. Ik probeerde de bal gewoon in het spel te houden en te hopen op een paar foutjes van hem. Hij speelde echt wel zijn match en ik heb ongelooflijk veel geluk gehad. Nadat ik die matchballen weggewerkt had, begon ik me weer beter te voelen. De druk viel weg, ik probeerde gewoon mijn tennis te spelen. Met wat geluk kon ik de break forceren en daarna serveerde ik goed. Ik verdien deze zege niet, maar ik ben toch heel blij om hier te staan.”

In de halve finales wacht dus een duel met Djokovic of Raonic. “Het wordt er niet eenvoudiger op. Maar je weet het nooit. Met al die ‘lucky escapes’ ga ik zonder verwachtingen de baan op. Ik had eigenlijk al aan het skiën moeten zijn in Zwitserland, maar ik ben nog steeds hier. Laten we er dus maar het beste van maken.”

So..talk us through that one Roger? 😅@rogerfederer @AustralianOpen#AusOpenpic.twitter.com/xfRo9JXdlL Tennis TV(@ TennisTV) link