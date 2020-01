Waarom het nummer één op de WTA-ranking een topvrouw is: “Het is een plezier om met Ashleigh op de baan te staan” DMM

23 januari 2020

12u14 0 Australian Open Het niveau van het vrouwentennis is gestegen, zeggen Justine Henin en haar voormalige coach Carlos Rodriguez. Met Ashleigh Barty heeft de WTA in elk geval een topper aan kop van de ranking staan. Zowel sportief als menselijk.

Op zich geen wedstrijden die de wereldpers halen, die tweede rondes van het vrouwelijke dubbelspel op de Australian Open. Ook niet als een Australische daarbij na 12 jaar het proftennis vaarwel zegt. Jessica Moore schopte het individueel nooit verder dan een tweede ronde op een grand slam. Ook in het dubbelspel niet. Dat ze het onderspit moest delven tegen Ashleigh Barty en Julia Görges was dan ook geen verrassing.

Wat de nummer één op de WTA-ranking daarna deed was dat wel. Barty kreeg na de match meteen wat vragen voorgeschoteld van de speaker, maar koos er voor om haar eigen prestatie onder het afscheid van Moore te zetten. “Velen van jullie zullen het niet weten, maar Jess stopt ermee na de Australian Open. Het is een speciaal moment voor haar en ik ben blij dat ik er bij ben.”

Cricket

Zonder Moore was er van Barty - die het morgen in de derde ronde bij de vrouwen opneemt tegen Rybakina - immers geen sprake geweest. Of toch niet aan de top van het vrouwentennis. In 2014 nam de Australische een break van onbepaalde duur. Barty speelde zelfs even cricket. Het was dankzij Moore dat ze weer een racket in de hand nam in 2016. “Jess heeft me terug in de sport gebracht. Ze was mijn eerste dubbelpartner toen ik enkele jaren geleden mijn comeback maakte.”

Moore kon de klassevolle woorden van het nummer één op de WTA-ranking wel smaken. “Ik apprecieer die lieve woorden van Ashleigh enorm. Het is altijd een plezier om met haar op de baan te staan. Ze is een ongelofelijke meid en het is voor ons best wel speciaal om nu iemand als zij te hebben om naar op te kijken", vertelde Moore na de partij.

Henin: “De manier waarop Barty de dingen aanpakt is top”

Ook Justine Henin, als analiste op de Australian Open aanwezig voor Eurosport, is onder de indruk van de mens Barty. In navolging van Moore haalde ook onze landgenote de loftrompet boven voor de vrouw die als één van de eersten ook besliste om een deel van haar prijzengeld af te staan aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië. “Ik hou persoonlijk erg van Ashleigh Barty, en niet enkel omwille van haar spel. Ook haar attitude en de manier waarop ze de dingen aanpakt is top.”