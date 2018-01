Waarom Federer op zijn 36ste nog steeds grandslams wint Filip Dewulf

29 januari 2018

08u48 0 Australian Open Het 200ste grandslamtoernooi in het professionele tijdperk leverde voor Roger Federer een zesde Australian Open-titel op. Terwijl de (jongere) concurrentie moeite heeft om het tempo bij te houden, blijft de 36-jarige Zwitser de successen aaneenrijgen, in zijn 55ste grandslamtoernooi sinds zijn eerste zege op Wimbledon in 2003 was hij voor de 20ste keer aan het feest. Hoe doet hij het toch?

Klasse : t ennisgod die toch tranen toont

Roger Federer is de beste speler aller tijden. Sommige Nadal-fans durven daar nog aan te twijfelen, omdat hij in de onderlinge duels met zijn rivaal 15-23 in het krijt staat en op Roland Garros enkel kon winnen toen de Spanjaard niet thuis gaf. Gezien zijn duurzaamheid, zijn palmares en vooral zijn ronduit vloeiend tennis mag er echter geen twijfel over bestaan dat hij de verpersoonlijking is van een tennisgod. Eentje voor wie niets menselijks vreemd is evenwel. "Tijdens de match dacht ik de hele tijd aan nummer 20", zei Federer. "Daarom was ik ook de hele dag al zo zenuwachtig. Ik dacht aan wat er zou gebeuren als ik zou winnen of zou verliezen. Daarom kraakte ik ook tijdens de speech." Die tranen na afloop toonden tevens zijn wil om geschiedenis te schrijven. Uit liefde voor de sport.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN