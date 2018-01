Waarom Elise Mertens niet in de finale staat: "Wozniacki zette al snel haar juiste aanvalsplan op punt - druk waar onze landgenote verkeerd op reageerde" Hans Op de Beeck

25 januari 2018

TACTISCH ONTLEED: Mertens versus Wozniacki

"Wozniacki versloeg Mertens dankzij een geweldige verdediging (een Deense muur, schrijft onze tennisexpert Filip Dewulf), die Mertens ertoe dwong teveel druk te zetten en risico's te nemen", luidt de tactische analyse van de wedstrijd op de officiële site van de Australian Open. "De eerste drie games verliepen 'on serve', maar de 17 gespeelde punten daarin waren ideaal voor Wozniacki om de juiste lengte van haar slagen te vinden en om haar oorspronkelijke aanvalsplan op punt te zetten: de forehand van Mertens diep aanvallen."

"Bij haar eerste serviceverlies sloeg Mertens niet één, twee, of drie, maar vier fouten op de forehand. Het bewijs voor Wozniacki dat haar strategie de juiste was. Eentje waarop ze kon terugvallen tot het einde. In totaal lukte Mertens wel 11 forehand-winners, maar die werden duidelijk overschaduwd door 32 forehand-missers. De Belgische sloeg 18 unforced errors tegenover slechts 6 voor Wozniacki. Bij veel van die 18 wou Mertens de zaken te veel forceren."

"Uiteindelijk was de backhand van Wozniacki het beste wat deze wedstrijd te bieden had. Dat resulteerde in 12 backhand-winners en slechts 13 fouten (6 gedwongen/7 ongedwongen). Cijfers waarmee de Deense in de finale ongetwijfeld ook graag zou uitpakken."

"De sleutel van deze wedstrijd ging altijd het tennis vanop de baseline zijn. De vraag was of Mertens het geduld en de klare kijk had om op het juiste moment de trekker over te halen. Dat bleek, spijtig genoeg voor haar, nog te veel gevraagd. Ze won slechts 31% (23/75) van de punten vanop de baseline. Wozniacki was daar superieur, met 59% (48/81) winnende punten vanop de achterlijn. Ook in de rally's van middellange duur (5 tot 8 shots), toonde Wozniacki zich dubbel zo goed als Mertens: 18 versus 9.



"Naar het einde toe werd de partij evenwichtiger, toen Wozniacki mentaal nog over de finish moest. Maar ze mocht niet denken aan die aankomststreep. Toen ze kon uitserveren bij 5-4 in set twee, sloeg de Deense twee dubbele fouten. De eerste bij 30-15, de tweede bij 30-40. Waarna ze van totale dominantie plots tegen twee breakpunten aankeek bij 5-6 en 15-40. Om dan toch weer haar betere slagenarsenaal te hervinden. Haar backhand blijft dominanter dan haar forehand (42 backhand-winners tegenover 36 forehand-winners), maar de manier waarop ze de punten won, zal haar op dit moment worst wezen."

KASSA KASSA!: Mertens verdient financieel haast evenveel dan wat ze in hele carrière verdiend heeft

Geen grandslamfinale down under dus voor Elise Mertens, maar haar tenniscarrière is zonder twijfel nu helemaal gelanceerd. Enerzijds is ze dankzij haar plaats in de toptwintig en de wetenschap dat ze de komende maanden weinig punten te verdedigen heeft, zeker van het statuut van reekshoofd op alle grote toernooien dit seizoen. Anderzijds is er de forse financiële bonus die ze aan deze Australian Open overhoudt. Na de kwalificatie voor de halve finales stond de teller al op 572.000 euro. Opvallend, want in haar volledige carrière verdiende de pas 22-jarige Mertens tot nu toe zo’n 690.000 euro. Ze heeft dus nu haast evenveel geld verdiend dan in haar volledige carrière. Met dank aan de stijging met 10 procent aan prijzengeld dit jaar in Melbourne.

Mits winst tegen Wozniacki kon daar nog een smak bijkomen, want als verliezend finaliste was ze goed voor 1,3 miljoen euro. De winnaar straks, Halep of Wozniacki, mag 2,6 miljoen euro op de bankrekening bijschrijven. De meest lucratieve grandslam van de vier blijft de US Open. Vorig jaar streken zowel Rafael Nadal als winnaar bij de mannen als Sloane Stephens bij de vrouwen elk 3,1 miljoen euro op.