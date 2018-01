Vreemde toestanden: zieke Halep vecht terug en pakt tweede set tegen Wozniacki (6-7, 6-3) Glenn Van Snick

27 januari 2018

11u15 0 Australian Open Simona Halep (WTA 1) is een vechter. Nadat Caroline Wozniacki (WTA 2) de eerste set in de vrouwenfinale van de Australian Open op haar naam schreef, hangen de bordjes opnieuw gelijk. Een zieke Halep trok de tweede set met 6-3-cijfers naar zich toe. Een derde en beslissende set moet uitmaken wie een eerste grandslamtrofee in de prijzenkast mag zetten én de koppositie op de wereldranglijst grijpt.

En of Wozniacki goed aan haar eerste finale op Melbourne begon. Haar service draaide onmiddellijk op volle toeren, terwijl ze met vinnig en snel tennis haar Roemeense opponente meteen onder druk zette. Het nummer één van de wereld wist niet van welk hout pijlen te maken en stond in een mum van tijd 0-3 achter. Was het de stress, de hitte - ook om 8 uur 's avonds is het aan de andere kant van de wereld nog steeds 32 graden - of de veeleisende halve finale tegen Angelique Kerber? Wellicht een combinatie, maar één ding stond vast: Halep moest zich herpakken. Te veel foutjes, te weinig durf. En Wozniacki op dreef.

Maar een overtuigende love-game gaf haar een duwtje in de rug. Net als haar tegenstreefster aan de overzijde speelde ze nu wel met geloof in eigen kunnen. Het niveau van het tennis op de baan ging met een ruk te hoogte in. Beide dames haalden hun opslagspelletjes - bijwijlen met oogstrelende punten - binnen, maar bij een 3-5-stand en de mogelijkheid om te serveren voor de eerste set ging het licht volledig uit bij Wozniacki. Met enkele ongedwongen fouten veroverde Halep drie breakballen, waarvan de derde de goede was. 4-5 en alles te herdoen.

De hoofdrolspeelsters lieten geen steek meer vallen, dus moest een tiebreak uitmaken wie een serieuze optie nam op een eerste grandslamtitel in de prijzenkast. Daar trok Wozniacki, net als in het begin van de finale, alle registers open. Het verschil lag hem in de details, maar de Deense was toch dat tikkeltje sterker. Onder impuls van een vroege break en - opnieuw - haar sterke opslag rijfde ze de eerste set binnen. 6-7 (2/7).

Bloeddrukmeter

Een nieuwe vroege break, dat was wat Halep in de tweede set koste wat kost moest vermijden. Nadat beide dames hun eigen opslagspelletje vlot binnenhaalde, gingen de alarmbellen bij de Roemeense toch weer af. Bij een 1-1-stand kreeg ze vier breakpunten om de oren – wat speelde Wozniacki nu sterk – maar maakte het vierdelige gevaar één voor één onschadelijk.

Bij een 2-3-stand opnieuw zorgen bij Halep, maar dit keer niet omdat ze in nauwe schoentjes zat op de court. Ze voelde zich niet helemaal goed, een bloeddrukmeter kwam er aan te pas. Duizelig door de warmte? Wellicht. Een time-out vroeg ze niet aan, maar positieve signalen waren het alvast niet.

Hoewel Halep zowaar slenterde over de baan, profiteerde Wozniacki er niet van. Wellicht omdat het spelniveau bij de Deense inmiddels flink was gedaald. In plaats van de geteisterde Halep meteen onder druk te zetten, stapelde ze de fouten op. Zo ebde de snedigheid en enthousiasme volledig weg uit deze finale en versierde het Roemeense nummer één zowaar drie breakpunten. De eerste was onmiddellijk raak: 5-3. Vreemde toestanden, want Halep voelde zich écht niet goed. Het belette haar niet om de tweede set uit te serveren: 6-3 en een beslissende derde set.