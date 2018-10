Voormalig nummer 3 op ATP-ranking zakt af naar Antwerpen - Prijzengeld Australian Open stijgt met 10 procent LPB

09 oktober 2018

16u46

Bron: ANP/Belga 0

Milos Raonic zakt af naar Antwerpen

De Canadees Milos Raonic (ATP 20) zal volgende week deelnemen aan de European Open. Dat hebben de organisatoren van het tennistoernooi in Antwerpen vandaag bekendgemaakt.

Raonic, in 2016 nog de nummer 3 van de wereld, won in zijn carière al acht ATP-toernooien. De laatste eindzege dateert wel al van twee jaar geleden, toen hij de beste was in Brisbane.

De European Open vindt dit jaar van 14 tot 21 oktober plaats in de Lotto Arena in Antwerpen. De twee voorbije edities trokken Fransmannen aan het langste eind. Jo-Wilfried Tsonga won vorig jaar, terwijl Richard Gasquet in 2016 aan het feest was. Telkens was de Argentijn Diego Schwartzman verliezend finalist.

Prijzengeld Australian Open stijgt met 10 procent

Het prijzengeld van de Australian Open gaat met 10 procent omhoog. De proftennissers verdelen in januari 60,5 miljoen Australische dollar onder elkaar, omgerekend 37,5 miljoen euro. Dat deelde toernooidirecteur Craig Tiley mee.

Nieuw is ook dat op alle courts een tijdsklok (25 seconden per opslag) wordt geïntroduceerd. Daarnaast zal op elke baan met Electronic Review worden gewerkt om klaarheid te scheppen bij betwistingen.

Het grandslamtoernooi in Melbourne werkt ook aan een plan om coaching van de spelers op de baan toe te staan. Tiley zei na de US Open al dat er uniforme regels moeten komen naar aanleiding van het incident tijdens de finale in New York. De umpire bestrafte Serena Williams omdat de Amerikaanse zou zijn gecoacht vanaf de tribune. Williams maakte daarna openlijk ruzie met de scheidsrechter.

Coaching op de baan in de grandslams is verboden. Trainers mogen wel de baan op in sommige toernooien van de vrouwelijke WTA-tour, maar bij de mannen op de ATP-tour is het niet toegestaan. "Een consistent beleid is belangrijk. Hopelijk kunnen wij binnenkort de regels voor ons toernooi bekendmaken."