Vijftienjarige Kostyuk blijft maar verbazen, Wozniacki overleeft twee matchballen

Bron: Belga 1 EPA Marta Kostyuk. Australian Open De nauwelijks 15-jarige Marta Kostyuk (WTA 521) is de verrassing in de derde ronde van de Australian Open. De Oekraïense is de jongste speelster in de derde ronde van een grandslamtoernooi sinds de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni op de US Open in 1997.

Kostyuk klopte thuisspeelster Olivia Rogowska (WTA 168) in twee sets (6-3 en 7-5). Vorig jaar was Kostyuk de beste in het juniorentoernooi in Melbourne. In de volgende ronde wacht haar landgenote Elina Svitolina (WTA 4). Zij rekende in drie sets (4-6, 6-2 en 6-1) af met de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 59).

Verder bij de vrouwen overleefde de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2) twee matchballen in haar partij tegen de Kroatische Jana Fett (WTA 119). Wozniacki stond 5-1 achter in de derde set, maar trok de partij met zes winnende spelletjes op rij alsnog naar zich toe (3-6, 6-2 en 7-5).

