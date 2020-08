Vijf scenario’s op tafel voor Australian Open: van 400.000 fans in januari tot afgelasting Redactie

12 augustus 2020

10u25 0 Tennis Toernooidirecteur Craig Tiley verwacht dat er in januari zo'n 400.000 toeschouwers naar de Australian Open kunnen. "Voorlopig gaan we uit van dat scenario", zegt hij. "We zullen vanaf 1 december een speciale bubbel creëren waarin spelers op elk moment welkom zijn. We denken zo'n 400.000 fans te kunnen verwelkomen, zowat de helft van dit jaar."

Volgens Tiley heeft de organisatie van het eerste grote tennistoernooi van het seizoen verschillende scenario's op tafel liggen. "Scenario 1 is een toernooi dat vergelijkbaar is met dat van begin dit jaar, dus een normaal evenement", stelt hij. "Scenario 2 is met beperkt publiek, scenario 3 achter gesloten deuren, scenario 4 een verhuizing naar later in 2021 en scenario 5 is geen Australian Open. Wij houden nu rekening met scenario 2.”

In Australië gaan er stemmen op om de eerste grandslam van het seizoen naar later in 2021 te verschuiven. Dan is de kans groter dat er een vaccin tegen het coronavirus op de markt is. Melbourne zit op dit moment in een tweede lockdown. Tot 13 september is er vanaf 20 uur een avondklok ingesteld.

Tiley verwacht dat het toernooi in januari kan beginnen. "Melbourne Park is een uitgestrekt gebied waar je afstand kan bewaren", zegt hij. "We zullen mondmaskers verplichten. We hebben een heleboel maatregelen in de pijplijn zitten om alles veilig te laten verlopen. We zijn optimistisch en positief over het verloop van het toernooi.”

