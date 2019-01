VIDEO. ‘Spidercam’ slaat op hol in Melbourne en scheurt rakelings langs hoofd van scheidsrechter FDW/GVS

20 januari 2019

10u05 0

Technologische snufjes kunnen ook wel eens tegendraads zijn. Op het moment dat thuisspeelster Ashleigh Barty in de achtste finales van de Australian Open de Russin Maria Sharapova uit het toernooi kegelde, kreeg de ‘spidercam’ plots een eigen willetje. De camera, die via kabels over de baan zweeft en op die manier een unieke kijk geeft op de rally’s, verloor aan het einde van het beslissende game plots hoogte en zette koers richting de stoel van hoofdscheidsrechter Alison Hughes. De dame kwam met de schrik, want het gevaarte scheurde maar net boven haar hoofd waarna hij in volle vaart het zonnescherm vernielde.

Camera driver got his license on a weet-bix packet? 🤔 🤷🏽‍♂️ #ausopen @AusOpen2019 @tennis pic.twitter.com/4hA2LyXw4g Ant Wilson(@ bullant_wilson) link