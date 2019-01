VIDEO. Na geweldige entree haalt hij 2-0-achterstand in sets op, om dan toch te moeten buigen: was dit de laatste match van Andy Murray? Hans Op de Beeck

14 januari 2019

12u47 3 Australian Open Met een aangrijpende persconferentie greep hij iedereen bij de keel vrijdag, vandaag deed Andy Murray dat op de court. In wat mogelijk zijn laatste tennismatch was, kwam hij tegen de taaie en vormzwangere Spanjaard Roberto Bautista Agut 2-0 in sets achter. Maar de Schot, op de sukkel met de heup, knokte zich terug. Om in de vijfde en beslissende set toch te moeten buigen: 6-2. Exit Murray. Definitief?

Misschien sta ik hier volgend jaar wel terug... Maar dan moet ik opnieuw een zware operatie ondergaan die me niet garandeert terug te keren op topniveau. Andy Murray na verlies tegen Bautista Agut

Dat het zijn grote droom is om Wimbledon nog te halen. Daar waar hij twee keer won, waarmee hij de Britten van een 77-jaar durend sporttrauma verloste. Ook won Murray op datzelfde gras in Londen de olympische gouden medaille in 2012. Maar zijn heupblessure is zo’n lastige, dat Murray (31) niet weet hoelang hij de chronische pijn nog kan verdragen. ‘t Was zo goed als zijn afscheid, wat Murray aankondigde. Om hem een hart onder de riem te steken, trakteerden de fans in Melbourne Park Murray vandaag op applaus en een geweldige staande ovatie bij zijn entree.

Murray was er zichtbaar door aangedaan, maar werd op de court meteen met de harde realiteit geconfronteerd. De Schot, die vorige week in de tweede ronde in Brisbane nog verloor, moest in de eerste twee sets telkens een opslaggame inleveren. Voor Bautista Agut, reekshoofd nummer 22, was dat telkens voldoende om de set binnen te halen. Over en uit leek het, al was dat buiten de karaktermens in Murray gerekend. Zowel in set drie als vier kwam het op een tiebreak aan, waarin het voormalige nummer één van de wereld en winnaar van drie grandslams telkens aan het langste eind trok met dikwijls knap tennis: 7-4 en 7-5. Op de handen gedragen door de fanatieke ‘Aussies’, alsof het niet om een grandslampartij maar een kraker in de Davis Cup ging.

Als dit je laatste match was, heb je ons het mooiste afscheid mogelijk gegeven.

Beslissende vijfde set dus, waarin de uitstekende baselinespeler en fysiek sterkere Bautista Agut opnieuw hard tekeer ging. Hij ging al snel twee keer door de opslag van een mentaal gebroken Murray en won het pleit na ruim vier uur met 6-2. Wat er met Andy Murray nu gaat gebeuren, moet snel duidelijk worden. Bautista Agut speelt in de tweede ronde tegen de Australiër John Millman (ATP 37). Die klopte de Argentijn Federico Delbonis (ATP 80) met 6-3, 3-6, 7-6 (7/3) en 6-2.

In het emotionele interview op de court kondigde de Brit alvast zijn afscheid niet aan. Integendeel. “Misschien sta ik hier volgend jaar wel terug... Maar dan moet ik opnieuw een zware operatie ondergaan die me niet garandeert terug te keren op topniveau”, aldus Murray in tranen. Zeker nadat de Australian Open nog een filmpje toonde waarin zijn collega’s hem hun steun betuigden en de interviewer stelde dat hij het hart van Australië heeft veroverd. “Als dit je laatste match was, heb je ons het mooiste afscheid mogelijk gegeven”, sprak de interviewer. “Ik heb alleszins alles gegeven. Proficiat aan Roberto... (krop in de keel) Bedankt aan iedereen hier aanwezig. Mijn familie en team ook, dankjewel. Ik vond het altijd geweldig hier te spelen. Maar als dit mijn laatste match was, dan is het zo.”

Standbeeld voor Murray op Wimbledon

Na zijn emotionele persconferentie kondigde Richard Lewis, toernooidirecteur van Wimbledon, aan dat Murray op de All England Club een standbeeld zal krijgen. De Brit won Wimbledon in 2013 en 2016. Murray zou zo naast Fred Perry komen te staan, de legendarische Brit die tussen 1934 en 1936 het befaamde grastoernooi drie keer wist te winnen. “We hebben er altijd al aan gedacht Murray te eren voor zijn extraordinaire carrière. Nu hij dicht bij zijn afscheid staat, is dit het juiste moment. Ik ben er zeker van dat we iets doen zoals een standbeeld”, aldus Lewis bij BBC.