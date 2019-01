VIDEO. Na een geweldige entree haalt hij 2-0-achterstand in sets op: Andy Murray schrijft nu al mooiste verhaal in Melbourne ODBS

14 januari 2019

12u47 0 Australian Open Met een aangrijpende persconferentie greep hij iedereen bij de keel vrijdag, vandaag doet Andy Murray dat op de court. In wat mogelijk zijn laatste tennismatch is, kwam hij tegen de taaie Spanjaard Roberto Bautista Agut 2-0 in sets achter. Maar de Schot liet zijn mentale sterkte spreken en knokte zich terug. Momenteel speelt Murray een vijfde en beslissende set.

Dat het zijn grote droom is om Wimbledon nog te halen. Daar waar hij twee keer won, waarmee hij de Britten van een 77-jaar durend sporttrauma verloste. Ook won Murray op datzelfde gras in Londen de olympische gouden medaille in 2012. Maar zijn heupblessure is zo’n lastige, dat Murray (31) niet weet hoelang hij de chronische pijn nog kan verdragen. ‘t Was zo goed als zijn afscheid, wat Murray aankondigde. Om hem een hart onder de riem te steken, trakteerden de fans in Melbourne Park Murray vandaag op applaus en een geweldige staande ovatie bij zijn entree.

Superbe ovation pour @andy_murray à son entrée sur le court #AusOpen



Suivez son (dernier ?) match sur Eurosport 1 en direct vidéo 👉 https://t.co/YrZTZh5IGm pic.twitter.com/AfKpUqakQW Eurosport.fr(@ Eurosport_FR) link

Murray was er zichtbaar door aangedaan, maar werd op de court meteen met de harde realiteit geconfronteerd. De Schot, die vorige week in de tweede ronde in Brisbane nog verloor, moest in de eerste twee sets telkens een opslaggame inleveren. Voor Bautista Agut, reekshoofd nummer 22, was dat telkens voldoende om de set binnen te halen. Over en uit leek het voor Murray, al was dat buiten de karaktermens in Murray gerekend. Zowel in set drie als vier kwam het op een tiebreak aan, waarin het voormalige nummer één van de wereld en winnaar van drie grandslams telkens aan het langste eind trok met dikwijls knap tennis: 7-4 en 7-5.

Beslissende vijfde set dus, waarin Bautista Agut opnieuw hard tekeer gaat. Hij is net voor de tweede keer door de opslag van Murray gegaan en leidt met 4-1. Exit Murray?