VIDEO: Inwoners Hamont-Achel troepten vannacht samen in tenniskantine: "Sommigen hebben vrijaf genomen hiervoor" Mathieu Goedefroy

25 januari 2018

07u24 2

In de Limburgse gemeente Hamont-Achel zijn heel wat inwoners vanmorgen met kleine oogjes op hun werk verschenen. Of zelfs helemaal niet. In de kantine van de lokale tennisclub - waar Australian Open-revelatie Elise Mertens haar eerste stapjes zette - troepten vanaf 4u vannacht heel wat sympathisanten samen om de halve finale van hun dorpsheldin te volgen. "Sommigen hebben hiervoor zelfs vrijaf genomen van hun werk", klonk het voor onze camera.