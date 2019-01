VIDEO. De frats van Djokovic waarmee hij hele perszaal in lachen deed uitbarsten YP

28 januari 2019

#AusOpen

Novak Djokovic was oppermachtig gisteren in het winnen van zijn recordbrekende zevende Australian Open-titel en hij degradeerde Rafael Nadal tot een simpele meeloper. Na afloop, op de aansluitende persconferentie, was de sfeer dan ook opperbest. Toen Ubaldo Scanagatta, een ervaren Italiaanse tennisverslaggever, het indrukwekkende palmares van ‘Nole’ aan het overlopen was, antwoordde de Serviër met hetzelfde accent van de journalist. “Niet slecht, hé?”, klonk het, waarna de hele perszaal en Djokovic incluis in lachen uitbarstten.