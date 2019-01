VIDEO. 17-jarige sensatie pakt uit met onwaarschijnlijk punt en laat elfde reekshoofd radeloos achter: “En nu wil ik het toernooi winnen” YP

18 januari 2019

09u45

Bron: New York Post, Reuters 0 Australian Open Onthou de naam: Amanda Anisimova. De Amerikaanse is amper 17, maar maakte afgelopen nacht op de Australian Open zomaar komaf met Aryna Sabalenka, toch het nummer elf van de wereld. 6-3 en 6-2, werd het, na goed een uurtje tennis. In de vierde ronde neemt Anisimova het op tegen de winnares van het duel Petra Kvitova-Belinda Bencic, maar wie het ook wordt: de Amerikaanse heeft bloed geroken…

Amper 17 is ze en tot voor deze week had ze nog geen wedstrijd gewonnen op een Grand Slam-toernooi: en of Amanda Anisimova de tijd van haar leven beleeft Down Under. Ze toonde de afgelopen dagen precies waarom ze door menig tenniswatcher een grote toekomst wordt toegedicht, met vandaag dus het (voorlopige?) orgelpunt tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Zo is Anisimova ineens de jongste Amerikaanse die zo ver geraakt op Melbourne Park sinds Jennifer Capriati in 1993 en wanneer we dat opentrekken naar alle Grand Slam-toernooien, sinds Serena Williams in 1998 op Roland Garros. Best aangenaam gezelschap, niet?

“Dit gevoel is niet te beschrijven”, aldus Anisimova nadat ze de vierde ronde had bereikt. “Ik kan niet geloven wat me momenteel overkomt.” En toch is het werkelijkheid voor Anisimova, die geboren is in New Jersey maar nu in Florida woont. Sabalenka werd nochtans genoemd als mogelijke underdog voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar, vandaag werd ze overdonderd door haar piepjonge opponente die eerder ook al 24ste reekshoofd Lesia Tsurenko wandelen stuurde met een alleszeggende 6-0, 6-2. Dat ze nog geen set verloor en alles samen nog maar 17 spelletjes moest inleveren, zegt zo mogelijk nog meer.

En dan was er natuurlijk het punt bij 3-0 in de tweede set. In een rally van twaalf slagen werd ze door Sabalenka van het kastje naar de muur getimmerd. Een van zelfvertrouwen blakende Anisimova bleef de ballen maar terugmeppen, tot ze finaal uitpakte met een squash-achtige forehand die helemaal in de hoek binnenviel. Voor velen nu al het punt van het toernooi. “Ik voel me hier heel goed”, aldus Anisimova, die gecoacht wordt door haar papa. En wanneer ze nog gevraagd werd naar wat haar grootste droom is in het tennis, antwoordde ze: “Dat is dit toernooi winnen.” Eentje om in de gaten te houden, als u het ons vraagt...

"Are you kidding me?? Sabalenka should come to the net and shake hands right now!"



This is unreal from @AnisimovaAmanda #AusOpen