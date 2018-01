Vannacht Elise Mertens volgen? Dit is waar en hoe je de halve finale kan zien Redactie

24 januari 2018

09u54 1 Australian Open Geschiedenis schreef ze al, maar het sprookje van Elise Mertens kan nóg mooier worden. Komende nacht strijdt ze met Caroline Wozniacki voor een plekje in de finale van de Australian Open. Zinnens om wakker te blijven? Op deze zender en locatie kan u de partij live zien.

Het duel tussen Elise Mertens en Caroline Wozniacki staat als de tweede wedstrijd van de dagsessie in de Rod Laver Arena geprogrammeerd. Eerst staat er een gemengde dubbelpartij op het menu, die om 11u plaatselijke tijd start. Omwille van organisatorische redenen begint Mertens evenwel niet vroeger dan om 14u aan haar volgende klus, dus enkel wanneer het dubbelduel flink zou uitlopen -wellicht is dat niet het geval- begint Mertens later dan gepland aan haar halve finale. In Melbourne is het tien uur later dan bij ons, dus een eenvoudige rekensom leert dat onze landgenote deze nacht hoogstwaarschijnlijk om 4u Belgische tijd haar historische halve finale aanvat.

Eurosport 1 zit op de eerste rij om de ontwikkelingen van het eerste grandslamtoernooi van het jaar uit te zenden, zo ook komende nacht. Om 1 uur onze tijd zendt de sportzender de dubbelpartij uit, aansluitend is onze Belgische trots aan zet. Wie de historische halve finale liever in gezelschap beleeft, kan afzakken naar Hamont-Achel -de thuishaven van Mertens- om de spannende confrontatie op groot scherm te volgen.