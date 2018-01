Van Uytvanck kampt met hoofdpijn en geeft op in het dubbelspel Redactie

09u07

Bron: Belga 0 BELGA Australian Open Na in het enkelspel ook al in de eerste ronde te zijn uitgeschakeld, bleek ook in het dubbelspel op de Australian Open de eerste horde te hoog voor Alison Van Uytvanck. De Grimbergse kampte met hoofdpijn en gaf er na een halfuur de brui aan.

Van Uytvanck en de Duitse Anna-Lena Friedsman gaven bij een 5-0-achterstand in de eerste set op tegen de Tsjechische Kristina Pliskova en de Kroatische Donna Vekic.

Maandag verloor de 23-jarige Vlaams-Brabantse (WTA 77) in het enkelspel in haar eerste ronde in twee sets (7-6 (7/5) en 6-3) van de Kroatische Petra Martic (WTA 81). Het is voor Van Uytvanck al de vierde keer op evenveel deelnames dat ze er niet in slaagt de eerste ronde te overleven op de Australian Open.

Eerder op de dag verloren in het enkelspel ook Ruben Bemelmans (ATP 117) en Kirsten Flipkens (WTA 75) hun partij. Elise Mertens (WTA 37) komt later op de dag in haar tweede ronde nog uit tegen thuisspeelster Daria Gavrilova (WTA 23).