Vader Wozniacki onder de indruk van Mertens: "Hebben het laatste nog niet gehoord van haar"

25 januari 2018

07u49

25 januari 2018

Australian Open Voor Elise Mertens (WTA 37) zitten de Australian Open erop, na een verlies in de halve finales tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2). De 22-jarige Limburgse kan het toernooi met opgeheven hoofd verlaten, en maakte indruk in Melbourne. "Ik ben er honderd procent zeker van dat we nog veel positiefs gaan horen over Mertens", reageerde na afloop Piotr Wozniacki, de vader en coach van Caroline Wozniacki.

"De zege van Caroline stemt me tevreden", verklaarde Piotr Wozniacki. "Ik wist dat het tegen Mertens geen makkelijke partij zou worden, ze heeft een stevige slag in de armen en toont de juiste mentaliteit. Maar Caroline was klaar voor de strijd. Ik begrijp dat ze zenuwachtig werd toen ze het in set twee moeilijk kreeg, maar ik ben zelf kalm proberen te blijven. Nadien speelde ze een ijzersterke tiebreak."

De trainer voorspelt een rooskleurige toekomst voor onze landgenote. "Caroline trof Mertens vorig jaar op het toernooi van Bastad en vertelde me toen dat ze alle kwaliteiten heeft op een topspeelster te worden. Mijn dochter heeft zich niet vergist. Mertens speelt erg goed en intelligent. Bovendien lijkt ze prima omringd. Ik ben er helemaal zeker van dat we het laatste over haar nog niet gehoord hebben. Caroline kon de wedstrijd winnen omdat ze net iets beter was."