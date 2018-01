Vader en zoon trokken naar Australië voor hun droomreis, maar het werd een regelrecht horrorverhaal TLB

22 januari 2018

Bron: Herald Sun 7 Australian Open Het moest de vakantie van hun leven worden, maar de reis van Edmund Pribitkin en zijn zoon Edik naar Australië is uitgedraaid op een ware nachtmerrie. Edik is een groot tennisfan en daarom nam zijn vader hem mee naar Melbourne om er de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, bij te wonen. Maar die beslissing beklaagt de Amerikaanse arts zich nu.

Toen de mannen uit het Amerikaanse Pennsylvania na een dagje in Melbourne Park terugkeerde naar hun hotel, werden ze plots opgehouden door een bende jonge kerels. Zware jongens, zo bleek. Het groepje vroeg eerst aan Edmund en Edik om hun sigaretten af te geven, maar al snel wilde de bende al hun bezittingen ontfutselen. Dat zagen de Amerikanen niet zitten en ze zetten het op een lopen.

De dieven konden hen echter opnieuw bij de lurven vatten en wat volgde, was een bijzonder gewelddadige scène. "Ze gooiden me op de grond en begonnen in mijn gezicht te slaan en te schoppen. En dat allemaal voor de ogen van mijn zoon", doet een bijna onherkenbare Edmund zijn verhaal bij de 'Herald Sun'. "De ravage was enorm. Mijn gezicht was in stukken gebroken en losgekomen van mijn schedel. Om dat te herstellen, werden er titaniumplaatjes in mijn gezicht geplaatst."

De politie pakte intussen vijf jonge kerels op en is nog enkele agressievelingen op het spoor. Edmund herstelt momenteel van zijn verwondingen en spreekt van een toevallig feit. "Zo'n dingen kunnen overal ter wereld gebeuren. Melbourne blijft een magische stad en we hebben er ook wel vriendelijke mensen ontmoet."