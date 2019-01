Tweevoudig winnares barst in tranen uit na vroege exit op Australian Open: “Weinig mensen weten hoe moeilijk het was om finale 2013 aan te vatten” Manu Henry

15 januari 2019

19u33

Bron: telegraph.co.uk 0 Australian Open Een bijzonder geëmotioneerde Victoria Azarenka (29) op de persbabbel. De vroegtijdige exit op de Australian Open hakte er stevig in bij het voormalig nummer één van de wereld, die nog steeds kampt met privé-problemen. “Soms heb ik gewoon een beetje tijd, geduld en steun nodig.”

Ook in 2019 krijgt Victoria Azarenka de motor vooralsnog niet aan de praat. De Wit-Russische -in 2012 en 2013 nog laureate- verloor in haar eerste ronde van de Duitse Laura Siegemund (WTA 110): 6-7 (5/7), 6-4, 6-2. Nieuwe opdoffer, nadat ze de laatste twee edities van de Australian Open aan zich moest laten voorbijgaan. Begin 2017 was ze nog maar net mama geworden. Vorig jaar bleef ze weg uit Australië omdat ze in een gevecht met haar ex om het hoederecht van haar zoon was verwikkeld.

“Ik heb veel moeten doorstaan in mijn leven en soms vraag ik me af waarom. Maar ik denk dat zo’n dingen me sterker maken”, vertelde Azarenka -in tranen uitgebarsten- tijdens een persconferentie. “Soms heb ik gewoon een beetje tijd, geduld en steun nodig. Op dit moment ga ik door een moeilijke periode. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar ik denk niet dat ik gefaald heb. Falen is wanneer je opgeeft en niet opnieuw probeert. Ik moet en zal me hierdoor worstelen.”

"Lo estoy pasando mal. Necesito tiempo, paciencia y un poco de ayuda". Victoria #Azarenka 🇧🇾 fue madre en 2016, perdió la tenencia de su hija y ayer se quebró en plena conferencia de prensa. pic.twitter.com/PBTI70Xorw Saque y Volea(@ SaqueYVoleaOK) link

In 2013 volgde Azarenka zichzelf op als winnares van de Australian Open - haar laatste grandslamtriomf. Maar ook toen was het láng niet allemaal rozengeur en maneschijn. “Weinig mensen weten hoe lastig het was om in 2013 die finale aan te vatten. De resultaten waren goed, dus iedereen dacht dat het prima was. Het was geweldig om die twee titels te veroveren - toch worstel je altijd. ‘t Is niet makkelijk om hier te zitten en positief te zijn, maar ik heb geen andere keuze.”

Bekijk hieronder de integrale persconferentie: