Tsonga gaat over de rooie: "Breng hem hierheen, dan kan ik hem in elkaar slaan" Mike De Beck

19 januari 2018

18u07

Bron: news.com.au 9 Australian Open Vanmorgen kregen we bij de mannen een eerste echte strijd tussen twee grote tenoren te zien op de Australian Open. Nick Kyrgios versus Jo-Wilfried Tsonga en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Of wat dacht u? De Fransman kreeg het prompt aan de stok met een supporter die hem uitdaagde vanuit de tribunes.

Tsonga is not happy with a member of the crowd. pic.twitter.com/3JtanNDY1Q Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

"Breng hem hierheen, dan kan ik hem in elkaar slaan!" Die straffe quote kwam op het eerste gezicht als een donderslag bij heldere hemel, maar Tsonga had wel degelijk een reden om in de spannende derde set zwaar uit te halen. Een supporter haalde Tsonga het bloed vanonder de nagels. "Tijdens het setpunt tussen de eerste en tweede opslag was een man tegen mij aan het praten: 'Je staat nu onder druk, je staat nu onder druk' terwijl ik met de bal aan het stuiteren was. Dat is het. Ik verloor mijn concentratie en werd een beetje gek."

Het kwam zelfs zo ver dat de umpire Tsonga moest intomen. "Je moet stoppen, hier komt niets goed van", wist Jake Garner te vertellen. Tsonga kalmeerde niet meteen en werd dan getrakteerd op een eerste 'code violation'. Pas bij een tweede 'code violation' kost dat een speler een punt. "Het is niet eerlijk", mopperde Tsonga achteraf nog. "De man voelde zich veilig omdat hij in de tribunes zat. Ik zei tegen hem: 'Kom dan om te zien of je de druk voelt of niet'." Het werd trouwens geen geslaagde avond voor Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman verloor met 6-7, 6-4, 6-7 en 6-7 van Kyrgios.