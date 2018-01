Trend in vrouwentennis: verrassende namen blinken uit in grandslams XC

23 januari 2018

12u44 1 Australian Open Elise Mertens begon de Australian Open als het nummer 35 van de wereld. Wie had dan vooraf kunnen voorspellen dat de 22-jarige Hamontse zich voor de halve finale in Melbourne zou plaatsen? Allicht niemand. En toch is het niet zo’n verrassing, aangezien een hoge ranking in het vrouwentennis al lang niet meer garant staat voor een mooi parcours op een grandslam.

Vorig jaar winnares Roland Garros? Jelena Ostapenko. Het toenmalige nummer 47 van de wereld rekende in de finale af met Simona Halep. De Letse had eerder nog nooit een WTA-toernooi gewonnen. Drie maanden later opnieuw verrassing alom. Sloane Stephens (toenmalig 83ste op de WTA-ranking) haalde prompt de finale van de US Open en nam daarin ook nog eens de scalp van landgenote en vriendin Madison Keys: 6-3, 6-0.

Straf. Ostapenko en Stephens waren voordien allesbehalve grote namen in het vrouwentennis. Hoe komt dat nu? Waarom zijn er de laatste tijd zo veel verrassingen bij de dames? “In tegenstelling tot vroeger is er geen speelster meer die het verschil maakt. Niemand steekt er echt bovenuit”, klonk het eerder bij onze Fed Cup-kapitein Dominique Monami. “Daarnaast zijn er zowel bij de mannen als bij de vrouwen veel spelers en speelsters die met blessures kampen. Dat speelt ook zijn rol.” Plausibele verklaring.

Zelfde namen bij mannen, wissel van de macht bij de dames

Bij de mannen zijn het wel telkens de grote kanonnen die de grandslams naar hun hand zetten. Vaak is de tegenstander in de finale ook een klepper, op uitzondering van Kevin Anderson, vorig jaar finalist in de US Open. De laatste tien jaar werden de grandslams tevens verdeeld over amper zeven namen: Federer, Nadal, Djokovic, Del Potro, Murray, Wawrinka en Cilic.

Ondanks de dominantie van Serena Williams zijn er bij de vrouwen het laatste decennium liefst zeventien verschillende grandslamwinnaressen: Serena en Venus Williams, Sharapova, Ivanovic, Kuznetsova, Clijsters, Schiavone, Na Li, Kvitova, Stosur, Azarenka, Bartoli, Pennetta, Kerber, Muguruza, Ostapenko en Stephens. Opmerkelijk verschil.