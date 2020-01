Toppers Djokovic en Barty slaken noodkreet: “De Australian Open uitstellen? Iemands gezondheid komt altijd op de eerste plaats” GVS

06 januari 2020

08u00 0 The Guardian De vernietigende Australische bosbranden blijven oprukken en houden ook de tenniswereld in haar greep. Verschillende toppers maken zich zorgen over hun veiligheid op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat op 20 januari begint. “Als iemands gezondheid in gevaar komt, moet je rekening houden met uitstel”, vindt zevenvoudig winnaar Novak Djokovic. Ashleigh Barty, het nummer één van de wereld bij de dames, beaamt. “Tennis is maar een spelletje.”

De bosbranden in Australië blijven vernietigend toeslaan, een gebied van anderhalf keer de oppervlakte van België ging al in de vlammen op. Omdat controle over de inferno niet voor meteen lijkt, trekt ook de tenniswereld stilaan aan de alarmbel. Op 20 januari begint met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het jaar, zes dagen eerder moeten de mindere goden al aan de bak tijdens de kwalificaties. Hoewel speelstad Melbourne gespaard blijft van de vuurhaarden, is de luchtkwaliteit er beneden alle peil. Geen ideale omstandigheden om aan topsport te doen.

Uitstel

Ook Novak Djokovic - zevenvoudig winnaar en op dit moment aan de slag in de ATP Cup - uit zijn bezorgdheid. “Als de luchtkwaliteit niet verbetert, moet Tennis Australia (de organisatie, red.) maatregelen nemen”, vindt Djokovic - die ook voorzitter is van de ATP Player Council, het orgaan dat de belangen van de mannelijke tennissers verdedigt. “Makkelijk is dat niet, want je moet rekening houden met heel wat partijen en factoren. Maar iemands gezondheid komt altijd op de eerste plaats.”

Als blijkt dat die maatregelen geen soelaas brengen, pleit de 32-jarige Serviër dan voor uitstel? “Dat moet altijd de laatste optie zijn. Naar een andere datum verplaatsen is niet evident omdat je in het tennis met een strikt schema zit. Alleszins heeft mijn entourage nauw contact met Craig Tiley (CEO van Tennis Australia, red.), die de situatie dagelijks opvolgt. Maar als de weersomstandigheden de gezondheid van de spelers beïnvloeden, moet je ook met uitstel durven rekening te houden.”

Ook bij toernooien in China kreeg het nummer twee op de ranking al eens te maken met erbarmelijke luchtkwaliteit. “In China zijn de speelomstandigheden erg lastig, maar dit is toch anders. Zo’n soort ervaring heb ik nooit gehad.” Over één week of tien dagen komt er een raad samen om de situatie te bespreken. “Het is afwachten wat er daar gezegd wordt, hopelijk is de situatie tegen dan wat onder controle.”

Ja, we houden van onze sport en zijn professionals. Maar tennis blijft een spel. Je moet alles in perspectief plaatsen Ashleigh Barty

Ook de Australische Ashleigh Barty, het nummer 1 van de wereld bij de dames, slaakt een noodkreet. “Mijn land beleeft een tragische periode. Tennis is een sport, een spelletje, terwijl die bosbranden zaken zijn die we écht moeten oplossen. Dus voor mij zou het niet uitmaken of de Australian Open nu één of twee dagen wordt uitgesteld - mocht dat een oplossing kunnen bieden. Zolang de Australiërs maar veilig zijn. Ja, we houden van onze sport en zijn professionals. Maar tennis blijft een spel. Je moet alles in perspectief plaatsen.” Barty gaf al aan haar prijzengeld van het toernooi in Brisbane af te zullen staan aan de slachtoffers van de natuurramp.

De kans blijft wellicht zeer klein dat het eerste grandslamtoernooi van het jaar wordt afgelast. Toch gingen al enkele sportevenementen niet door omwille van de ramp. Zo werd een challengertoernooi in Canberra verplaatst naar Bendigo, terwijl een cricketwedstrijd werd geannuleerd wegens “te gevaarlijk”. De ACT Brumbies - een professioneel Australisch rugbyteam - liet zijn trainingsveld aan de Universiteit van Canberra dan weer achter wegens de slechte luchtkwaliteit. In plaats daarvan trekt het op stage naar Newcastle. De inferno heeft dus ook de sportwereld in haar greep.