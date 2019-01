Topfavorieten laten zich niet verrassen in de bakoven van Melbourne, ex-winnares Roland Garros moet wel al vroeg naar huis DMM

Rafael Nadal staat in tweede ronde

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich gekwalificeerd voor de tweede ronde van de Australian Open. De Spanjaard versloeg thuisspeler en wildcard James Duckworth (ATP 237) met 6-4, 6-3 en 7-5. In de tweede ronde staat Nadal tegenover de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 51) of de Australiër Matthew Ebden (ATP 48).

Nadal mikt in Melbourne op een tweede titel, precies tien jaar na die uit 2009. De 32-jarige Spanjaard kende wel een moeilijke aanloop. Zo zegde hij af voor het toernooi van Brisbane omdat hij sukkelde met een dijblessure. Eind vorig seizoen had hij dan weer last van de knie.

“Ik ben tevreden”, zei Nadal, het tweede reekshoofd, na de kwalificatie. “Door een probleempje aan mijn been kon ik jammer genoeg niet aantreden in Brisbane. Maar dat kan gebeuren, zeker als je aan een comeback timmert. Je voelt altijd pijntjes. Nu probeer ik elke dag beter te worden. Ik heb hier een goeie trainingsweek achter de rug.”

Kyle Edmund, vorig jaar halvefinalist, gaat onderuit in eerste ronde

Kyle Edmund zal zijn succesverhaal van 2018 op de Australian Open niet herhalen. De Brit stootte vorig jaar door tot de halve finales in Melbourne maar ging er al in de eerste ronde uit. De 24-jarige Edmund, het dertiende reekshoofd en nummer 14 van de wereld, verloor kansloos met 6-3, 6-0 en 7-5 van de Tsjech Tomas Berdych (ATP 57).

Edmund haalde vorig jaar de laatste vier ‘down under’ na zeges tegen onder meer Kevin Anderson en Grigor Dimitrov. Dat succes kon hij daarna wel niet meer evenaren op de andere grandslams (derde ronde in Parijs en Londen, eerste ronde in New York). Tomas Berdych is een ex-nummer vier van de wereld en tweevoudig halvefinalist in Melbourne (2014 en 2015). Vorig jaar botste hij in de kwartfinale op Roger Federer.

De 33-jarige Tsjech neemt het in de tweede ronde op tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 58). Die schakelde de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 100) uit met 7-5, 6-4 en 7-5.

Ostapenko, ex-winnares van Roland Garros, moet meteen inpakken

Jelena Ostapenko (WTA 22) heeft de eerste ronde van de Australian Open niet overleefd. De 21-jarige Letse ging in Melbourne met 6-1, 3-6 en 6-2 onderuit tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 43). Ostapenko won in 2017 Roland Garros en stond een jaar later in de halve finales van Wimbledon. Op de Australian Open is een derde ronde (2017 en 2018) haar beste resultaat tot dusver. Maria Sakkari, 23, speelt in de tweede ronde tegen de Australische qualifier Astra Sharma (WTA 232).

John Isner sneuvelt als eerste speler uit top tien bij de mannen

Voor John Isner (ATP 10) heeft de Australian Open net als vorig jaar maar één ronde geduurd. De Amerikaan verloor in vier sets van zijn landgenoot Reilly Opelka (ATP 97). Na vier tiebreaks stond de 7-6 (7/4), 7-6 (8/6), 6-7 (4/7) en 7-6 (7/5) eindstand op het scorebord. Het duel op court acht was er een tussen boomlange tennissers. Isner meet 2m08, Opelka is nog vijf centimeter groter. In totaal werden er 87 aces geslagen (47 door Isner, 40 door Opelka).

John Isner, 33, was het negende reekshoofd in Melbourne. Hij is de eerste speler uit de top tien die ‘down under’ wordt uitgeschakeld. Vorig jaar ging hij er in de eerste ronde uit tegen de Australiër Matthew Ebden. Opelka, 21, speelt in de volgende ronde tegen de Italiaan Thomas Fabbiano (ATP 102).

Maria Sharapova opent met ‘double bagel’, ook Kerber wint vlot

Maria Sharapova (WTA 30) kende een probleemloze start van de Australian Open. De Russin gunde haar Britse tegenstander Harriet Dart (WTA 131), een qualifier, geen enkel game. Na ruim een uur tennis stond de 6-0, 6-0 eindstand op het bord. Sharapova, 31, won de Australian Open in 2008 en was er drie keer verliezend finaliste (2007, 2012 en 2015). In de tweede ronde wacht de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 64).

“Het is lang geleden dat ik hier de trofee in de lucht mocht steken”, vertelde Sharapova na haar vlotte zege. “Vandaag had mijn tegenstander niet haar beste dag, maar ik heb toch gedaan wat ik moest doen. Ik hou nog altijd van de competitie, van mezelf uitdagen.”

Tweede reekshoofd Angelique Kerber (WTA 2) zette de Sloveense Polona Hercog (WTA 92) opzij met 6-2 en 6-2. De Duitse, winnares van het toernooi in 2016, treft in de volgende ronde de Braziliaanse qualifier Beatriz Haddad Maria (WTA 195).