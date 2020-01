Thiem tweede finalist op Australian Open na viersetter tegen Zverev GVS

31 januari 2020

13u28 1 Australian Open Dominic Thiem (ATP 5) wordt de opponent van Novak Djokovic (ATP 2) in de finale van de Australian Open. De 26-jarige Oostenrijker klopte Alexander Zverev (ATP 7) in vier sets: 3-6, 6-4, 7-6 (7/3) en 7-6 (7/4). Thiem aast op zijn eerste grandslam, Djokovic gaat voor nummer 17.

Zverev serveerde in de eerste set op bijzonder hoog niveau. Liefst negentig procent van zijn eerste opslagen waren een succes. De basis voor winst in set één, want nadat de heren allebei hun eerste opslaggame hadden ingeleverd, ging Zverev bij een 3-3-stand nogmaals door de service van de 26-jarige Oostenrijker - die op zijn beurt te veel ongedwongen fouten liet optekenen. De Duitser klaarde de klus: 3-6.

Thiem tapte in de tweede set uit een ander vaatje en trok het aantal winners gevoelig omhoog. Zverev kon zijn hoog niveau daarentegen niet handhaven. Thiem snoepte snel de service af van de Duitser, moest die even later opnieuw inleveren maar pakte direct weer uit met een re-break. 4-3 en nadien 6-4. En 1-1 in sets.

Testosteron

De derde set was er eentje om van te likkebaarden. Heerlijke rally’s, mooie punten en veel testosteron. Vooral Zverev klaagde erop los - ook al omdat hij snel zijn drie challenges verloor en nadien de ene bal na de andere ging betwisten. Thiem zorgde voor de eerste break, maar Zverev klom met een 3-3 opnieuw op gelijke hoogte. Uiteindelijk moest een tiebreak voor de beslissing zorgen. Thiem pakte een dubbele mini-break en dwong met een fantastische slag langs de lijn drie setpunten af. De eerste was meteen de goeie. De Oostenrijker pakte ook de derde set: 7-6 (7/3).

Nu tegen Djokovic

In de vierde set behielden de tenoren met gemak hun opslagspellen. In een mum van tijd stond het 6-6. Opnieuw een tiebreak dus, en daarin zorgde Thiem opnieuw snel voor de voorsprong. Van 3-0 ging het naar 5-2. Zverev kraakte en moest het onderspit delven: 7-6 (7/4). Thiem is zo de tweede finalist op Melbourne.

Thiem neemt het in de finale op tegen Novak Djokovic. De 32-jarige Serviër haalde het gisteren van Roger Federer. Djokovic gaat zondag voor een achtste Australian Open-titel. Thiem aast dan weer op een eerste eindzege van een grandslam.