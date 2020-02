Thiem drijft Djokovic tot het uiterste, maar Serviër pakt na nerveuze vijfsetter achtste titel op Australian Open GVS

02 februari 2020

13u45 0 Australian Open Hij moet er vier uur lang voor knokken, maar Novak Djokovic (ATP 2) heeft zijn achtste titel op de Australian Open en zijn 17de grandslam tout court beet. De 32-jarige Serviër had een vijfsetter nodig tegen de kranige Dominic Thiem (ATP 5), die op een gegeven moment op één set stond van zíjn eerste grandslam. ‘Djoko’ keerde het tij: 4-6, 6-4, 6-2, 3-6 en 4-6.

Nadat Djokovic zijn eigen service makkelijk binnenhaalde, zette hij zijn opponent onmiddellijk onder druk. Thiem moet vanaf slag één alle zeilen bijzetten, maar kon niet verhinderen dat de Serviër een kloof sloeg: 0-3. Het nummer twee van de ATP-ranking bleef druk zetten, maar de Oostenrijker kwam gaandeweg beter in de wedstrijd. Zijn durf en lef werden beloond: bij 2-4 verzilverde hij z’n eerste breakpunt, hij hing vervolgens de bordjes op gelijke hoogte. Toch trok de Serviër aan het langste eind. Bij 4-5 ging ‘Djoko’ nogmaals op het gaspedaal staan. Het eerste setpunt ging de mist in, nadien was het wel prijs. Thiem mocht daarbij de hand in eigen boezem steken: hij maakte op het cruciale moment een dubbele fout. 4-6.

Bordjes gelijk

Toch was Thiem de kluts niet kwijt. De eerste break van de tweede set was immers voor hem. Na een hels gevecht in het derde spelletje haalde hij z’n slag thuis: het nummer vijf van de wereld haalde op dat moment opmerkelijk meer winners dan Djokovic. De zevenvoudige winnaar van Melbourne pufte, kreeg bij 3-2 op zijn beurt een breakkans, maar Thiem werkte die vakkundig weg. Bij een 4-3 stand lukte het wél. Djokovic schreeuwde het uit. Alles was te herdoen in het tweede bedrijf. Maar toch ging de set naar Thiem. Een break bij 4-4, nadien maakte hij het af: 6-4.

Frustraties

De derde set begon dramatisch voor Djokovic. Hij leverde meteen zijn opslagspel in. Bovendien liep ‘Djoko’ gefrustreerd over de baan. Vooral de scheidsrechter was niet zijn beste vriend - hij liep eerder al twee waarschuwingen op. Thiem profiteerde gretig en ging nogmaals door de service van de Serviër, nadien werd het 4-0. Thiem keek niet meer om en serveerde de set autoritair uit: 6-2. De Oostenrijker stond zo op één set van een eerste grandslam-eindzege. Of keerde ‘Nolle’ toch nog het tij? Jawel.

Achtste titel

De blessurebehandeling deed duidelijk deugd. Thiem had alle moeite van de wereld om Djokovic in de vierde set bij te benen. Bij 3-4 ging de Serviër door de opslag van de Serviër, met een ace nadien zorgde hij opnieuw voor een gelijke stand: 3-6. Djokovic maakte dit keer minder foutjes dan zijn tegenstrever: het tij was gekeerd.

Want ook in de vijfde en beslissende set was het Djokovic die voor een eerste break zorgde. Bij 1-1 zorgde hij voor een kleine bonus, iets wat hij niet meer uit handen gaf. De energietank bij Thiem was stilaan leeg, Djokovic klaarde de klus: 4-6 in set 5.

Djokovic wint voor de achtste keer de Australian Open, zijn zeventiende grandslamtitel al. Enkel Roger Federer (20) en Rafael Nadal (19) doen beter. Thiem moet nog wachten op zijn eerste triomf.