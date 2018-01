Tennys de tennisser uit Tennessee maakt naam (voor de verkeerde reden) Filip Dewulf

24 januari 2018

19u41 2

Met zijn tennis en kwartfinale op deze Australian Open had hij al naam gemaakt, maar zijn geschiedenis kon hij jammer genoeg niet uitwissen. Tennys Sandgren, die bij de laatste acht verloor van Hyeong Chung, bleek in een recent verleden op Twitter nogal wat extreemrechtste figuren gevolgd en geliket te hebben en had zich bovendien niet lovend uitgelaten over gekleurden (onder meer Serena Williams) en homoseksuelen. De diepgelovige christen zag het gevaar en verwijderde alle tweets van het laatste anderhalf jaar. Te laat in de hedendaagse, technologische landschap.

Tijdens zijn match gisteren kwamen er weer heel wat kwalijke boodschappen naar boven. Het zette Sandgren aan een statement af te lezen voor aanvang van zijn persconferentie waarin hij zich afzette tegen het beeld dat de media van hem geschetst had en redelijk vijandig en gespannen inhakte op diens werkwijze. Daarna weigerde hij verder in te gaan op de materie en wenste hij enkel vragen te beantwoorden die over zijn tennis gingen. “Ik ga nu naar huis en ga mijn telefoon uitschakelen”, zei hij wel. “Daarna ga ik nadenken waar ik naartoe wil met mijn tennis en als persoon.” Wordt dus waarschijnlijk toch vervolgd.