Tennislegendes hebben lof over voor Elise Mertens en David Goffin: "Nog jaren aan de top"

22 januari 2018

12u49

Australian Open Vandaag stond in Melbourne op de Australian Open de Legends Day op het programma. Diverse oude gloriën waren door de organisatie uitgenodigd en gaven hun mening over het huidige toernooi. Martina Navratilova en Thomas Johansson bespraken voor Belga de Belgische speerpunten, Elise Mertens en David Goffin.

De 62-jarige Navratilova opende door te zeggen het een kleine verrassing te vinden dat Elise Mertens de kwartfinales haalde. "Elise maakt hier een grote sprong voorwaarts", aldus de drievoudig winnares van de Australian Open. "Zo'n sprongen maak je tussen je 18e en 22e en Elise doet het hier. Ik heb haar nog niet zoveel aan het werk gezien, maar dat zal veranderen met de partij tegen Svitolina. Ze ziet er mentaal sterk uit, beweegt goed en heeft eigenlijk weinig zwakke punten."

Toch denkt Navratilova dat Mertens het moeilijk zal krijgen in haar kwartfinales. De in Tsjechië geboren Amerikaanse beschouwt haar tegenstandster, Elina Svitolina (WTA 4), immers als één van de topfavorieten voor eindzege. "Als je de grandslamtoernooien buiten beschouwing laat, is Svitolina misschien wel de speelster die vorig jaar het beste jaar heeft gekend. Ze heeft vijf toernooien gewonnen. Nu is het afwachten hoe ze met de druk van favoriete omgaat. Iedereen verwacht dat ze eens een Grand Slam zal winnen. Maar het toernooi bij de vrouwen is helemaal open. Behalve Kerber is er niemand die al ooit een Grand Slam won. Iedereen heeft dus zijn kans."

"I k zie Goffin nog jaren aan de top staan"

De 42-jarige Thomas Johansson, de voormalige coach van David Goffin, kon niet onder stoelen of banken steken dat hij niet had verwacht dat de Luikenaar zo snel uitgespeeld zou zijn in Melbourne. De winnaar van de Australian Open van 2002 zag in zijn ex-poulain een kanshebber op de eindzege.

"Daarin heb ik me vergist", opende de Zweed. "Ik had echt niet verwacht dat hij de tweede ronde niet zou overleven. Na wat ik op het einde van vorig jaar van hem zag, was hij voor mij een kanshebber. Hij won Shenzhen, Tokio, schitterde op de Masters. Benneteau was bovendien niet de zwaarste tegenstander. Die had hij moeten kunnen kloppen. Maar misschien was zijn voorbereiding niet top. Hij moet het nu alleszins proberen te vergeten."

"Ik denk dit slechts een accident de parcours is en zie nog altijd een grote toekomst voor hem weggelegd", vervolgde Johansson. "Hij moet misschien nog even wennen aan zijn nieuwe status, maar ik zie hem nog jaren aan de top staan. Hij kan overal schitteren, op Roland Garros, Wimbledon, de US Open. Hij is in alles beter geworden. Hij serveert beter, volleyt beter, maar ook zijn attitude bevalt me. Hij durft zijn emoties tonen. Thierry Van Cleemput heeft erg goed werk met hem geleverd. Het is voor mij slechts een kwestie van tijd vooraleer hij een halve finale of finale van een Grand Slam haalt."