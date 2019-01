Tennisbabe Genie Bouchard treft Serena Williams in tweede ronde van Australian Open: “Ik hou van haar” Filip Dewulf

16 januari 2019

20u37 0 Australian Open De koningin van het damestennis, Serena Williams (WTA 16), wordt vandaag in de tweede ronde van de Australian Open uitgedaagd door internetbabe Genie Bouchard (WTA 79) die tenminste op sociale media de rol van eredame met verve vervult.

De laatste keer dat beide Nike-boegbeelden tegenover elkaar stonden was in de groepsfase van de Masters in 2014. De Canadese blondine leek op haar negentiende Williams het vuur aan de schenen te gaan leggen nadat ze dat jaar de halve finales van de Australian Open en Roland Garros haalde, om met de finale van Wimbledon zelfs haar summum te beleven. De tennisplaneet lag aan de voeten van Bouchard, op dat moment nummer vijf van de wereld, maar het was met die voeten dat ze een jaar later uitschoof in de kleedkamer van de U.S.Open. Een hersenschudding en een afwezigheid van het circuit het gevolg - het proces waarin Bouchard de Amerikaanse tennisfederatie aanklaagde voor ettelijke miljoenen werd in februari van vorig jaar met een minnelijke schikking geregeld - maar eigenlijk was haar val in de rankings toen al ingezet.

Bouchard leek meer aandacht te besteden aan haar Instagram-profiel en modellenwerk - in 2017 en 2018 deed ze mee aan de badpakkenspecial van Sports Illustrated - dan aan haar tenniscarrière en bleef met schabouwelijke resultaten - ze zakte in 2018 weg naar de 137ste plaats op de wereldranglijst! - een hele tijd onder de radar. Vergelijkingen met Anna Kournikova, ook een aangename verschijning en internetsensatie die op tennisgebied langzaam uitdoofde, werden al gemaakt. Eind vorig jaar zag de Noord-Amerikaanse evenwel terug het licht en begon haar spel opnieuw flitsen van haar voormalig niveau te vertonen. Op het tornooi van Luxemburg godbetert moest Bouchard kwalificaties spelen maar schopte ze het wel tot in de halve finale. De weg terug was ingezet.

“Ik vind het knap dat zij niet opgeeft”, zei Williams hier in Melbourne over haar dertien jaar jongere tegenstandster. “Heel wat mensen schreven haar af maar dat liet ze niet aan haar hart komen. Ze blijft gewoon vechten en doen wat ze moet doen.” Bouchard kon dat beamen: “Ik heb er terug zin in, ik geniet van de wedstrijden en de trainingen. Dat is het belangrijkste want ik kan wel zeggen dat er momenten zijn geweest dat dat niet zo was. Ik heb dieptepunten gekend in 2018 maar je moet er gewoon door. Ik ben nog relatief jong en heb nog veel tijd om tennis te spelen. Ik besloot om alles te geven en te zien waar ik zou uitkomen. Ik ben er wel trots op dat ik het tij vorig seizoen heb kunnen doen keren.”

Of haar herwonnen eigenwaarde op tennisgebied voldoende gaat zijn om de zevenvoudige Australian Open-winnares opzij te zetten is een andere vraag. Bouchard en Williams spelen letterlijk en figuurlijk in een andere gewichtsklasse. Bovendien is de bewondering van Bouchard voor haar tegenstreefster wel zeer groot. “Voor mij is Serena de beste ooit”, meende ze. “Ze staat in de top 20 maar voor mij is ze altijd de nummer een geweest. Ik bewonder de duurzaamheid van haar carrière, haar dominantie al die tijd, hoe ze terugkwam van blessures en nu haar zwangerschap. Ach, ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen want ik moet tegen haar spelen, maar ik hou van haar.” We zullen vandaag zien of de liefde enigszins wederzijds is.