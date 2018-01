Temperaturen swingen traditiegetrouw de pan uit op Australian Open: "Grondtemperatuur van 68°C" DMM

07u31 0 Getty Images Australian Open Terwijl een stevige januaristorm vandaag over ons land trekt, gaan de tennissers op de Australian Open gebukt onder de loden hitte Down Under. In Australië is het op dit moment volop zomer en dat heeft zo zijn invloed: 39°C in de lucht, 68 (!)op de grond.

Warm, warmer, warmst. Terwijl de wielrenners in de Tour Down Under vannacht nog respijt kregen met een ingekorte etappe, moet het tennisgeweld op de Australian Open wel de hitte trotseren. Traditiegetrouw is het altijd warm op de court in Australië, al swingen de temperaturen vandaag op zijn zachtst helemaal de pan uit.

Die warmte is ook Bethanie Mattek-Sands niet ontgaan. De Amerikaanse tennisster won vorig jaar het dubbelspel op de Australian Open en liet nu niet na om op Twitter even de helse omstandigheden te schetsen. "Ik hoorde net dat de temperatuur op de court zelf oploopt tot 156 graden." Omgerekend naar graden Celsius geeft dat een hallucinante temperatuur van 68°, op de grond weliswaar. De gewone luchttemperatuur zou rond de 39°C schommelen.

Dat die hitte de tennissers parten speelt hoeft geen betoog. Gaël Monfils ging tegen Novak Djokovic even helemaal kopje onder. De Fransman won dan wel de eerste set, maar daarna was het vet voor afzienbare tijd helemaal van de soep. Monfils ging bij elke pauze gedesillusioneerd op het bankje zitten. Gelukkig was een flesje water telkens binnen handbereik. De Fransman ging na een kleine drie uur tennis strijdend ten onder.

